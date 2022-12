Les Raptors coulés par leur début de match

Accorder 73 points en première demie n’a jamais été un gage de succès dans la NBA. Les Raptors de Toronto se sont réveillés trop tard et ont baissé pavillon 128 à 106 devant les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, mercredi au Smoothie King Center.

L’équipe de la Ville-Reine a fait preuve de bien plus d’adresse en deuxième moitié de match, mais n’a jamais été en mesure de surmonter la montagne de 27 points qui s’était érigée lors des deux premiers quarts.

Pascal Siakam et Gary Trent fils ont paru seuls sur leur île pendant le duel. Le premier a inscrit 23 points, six rebonds et quatre mentions d’assistance, tandis que le second a récolté 35 points. Aucun autre joueur de la troupe de Nick Nurse n’a atteint la quinzaine de points.

Les Raptors ont connu certains ratés de la ligne de trois points, avec un taux d’efficacité (28,9%) nettement inférieur à celui des Pelicans (42,4%), mais la partie s’est surtout jouée autour des anneaux. Les hôtes, menés par Zion Williamson et Jonas Valanciunas, ont récolté 52 rebonds, contre seulement 30 pour les visiteurs.

Williamson, premier choix au total de l’encan de 2019, a été dominant avec 33 points et 10 rebonds. Valanciunas (16 points, 13 rebonds) a aussi réussi le double-double, tandis que Trey Murphy III a inscrit 26 points.

Les Québécois Chris Boucher et Khem Birch se sont faits discrets dans la défaite, amassant respectivement six et deux points.

Dort se lève sans «SGA»

À Oklahoma City, le Québécois Luguentz Dort a partagé les rênes de l’attaque du Thunder avec son coéquipier Jalen Williams en l’absence de la vedette de l’équipe, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, et les favoris de la foule l’ont emporté 119 à 111 face aux Spurs de San Antonio.

Dort a réussi une performance de 23 points, le deuxième plus haut total de son équipe, derrière seulement Williams, qui en a cumulé 27. Josh Giddey a aussi été efficace dans la victoire, avec un double-double de 14 points et autant de rebonds.

Devin Vassell a assuré la réplique des visiteurs, avec 25 points, mais en vain.