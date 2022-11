L’esprit sportif d’Auger-Aliassime pourrait lui valoir un prix

Pour une deuxième année de suite, Félix Auger-Aliassime est l’un des cinq joueurs de l’ATP en lice pour le prix remis au joueur qui a fait preuve du plus bel esprit sportif au cours de la dernière saison.

Le trophée pour le nom de l’ancienne vedette suédoise Stefan Edberg, détenteur de six titres en Grand Chelem et d’un total de 41 titres de l’ATP en simple dans les années 1980 et 1990.

Les finalistes sont choisis par les membres de l’association internationale des journalistes couvrant le tennis.

Ils ont été précisément sélectionnés car ils ont démontré « le plus haut niveau de professionnalisme et d’intégrité, qu’ils ont affronté leurs adversaires avec dans un grand esprit d’égalité et qu’ils ont fait la promotion de leur sport en dehors des terrains », peut-on lire sur le site de l’ATP.

Avec Nadal et Alcaraz

Les autres joueurs en nomination sont les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud et l’Américain Frances Tiafoe.

L’an dernier, c’est Nadal, actuel numéro 2 mondial, qui avait obtenu l’honneur pour la cinquième fois de sa carrière.

Le Français Frédéric Fontang, qui conseille Félix, est aussi en lice pour un prix, celui d’entraîneur de l’année.

Les gagnants seront connus durant la semaine du 12 décembre.