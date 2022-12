LHJMQ: Alain Vigneault et Stéphane Richer intronisés

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a dévoilé l’identité des nouveaux membres de son Temple de la Renommée, mercredi.

Alain Vigneault, Stéphane Richer et Dave Ezard seront ainsi intronisés le 8 juin 2023, aux côtés des récipiendaires de la cohorte de 2020. Simon Gamache, Clément Jodoin, Roberto Luongo, Stéphane Robidas et Ricky Vaive avaient vu leur cérémonie être annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

Si Vigneault a fait sa marque dans le monde du hockey par ses qualités d'entraîneur-chef, il a d’abord fait ses débuts en tant que défenseur. Il a inscrit 243 points en 291 rencontres dans la LHJMQ, portant les couleurs des Olympiques de Hull et des Draveurs de Trois-Rivières.

Il a plus tard dirigé ces deux formations, en plus de travailler derrière le banc des Harfangs de Beauport et du Rocket de Montréal. Il a remporté 385 matchs en 767 duels en tant qu’entraîneur-chef d’une formation du circuit Courteau.

Quant à lui, Richer n’a disputé que 124 rencontres en deux saisons dans la LHJMQ, qu’il a partagées entre les Bisons de Granby et les Saguenéens de Chicoutimi, mais il a tout de même amassé 196 points. Le dernier auteur d’une saison de 50 buts avec le Canadien de Montréal a remporté le trophée Michel-Bergeron, en tant que recrue offensive de l’année, en 1983-1984.

Défenseur de petit gabarit, Ezard n’a jamais fait sa place dans les rangs professionnels, ne disputant que 22 matchs dans la Ligue américaine. Il a toutefois laissé sa marque dans la LHJMQ en établissant un record pour le plus grand nombre de buts marqués, saison régulière et séries éliminatoires confondues, pour un arrière. Il a inscrit pas moins de 112 buts de la ligne bleue et est le seul défenseur de l’histoire du circuit à avoir connu deux saisons consécutives de 35 buts ou plus. Ezard a soulevé la coupe du Président et la coupe Memorial en 1980 avec les Royals de Cornwall.