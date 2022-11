Le spectacle musical de la reine du burlesque: Lili St-Cyr revit sur scène

Lili St-Cyr renaîtra sur scène l’été prochain. Marie-Pier Labrecque et Lunou Zucchini tiendront la vedette d’un nouveau spectacle musical inspiré du parcours montréalais de la reine du burlesque, présenté à Kingsey Falls à compter de juin 2023.

Effeuilleuse américaine, c’est à Montréal que Lili St-Cyr a connu ses années les plus fastes, se produisant à maintes reprises au Théâtre Gayety ou encore au cabaret El Morocco. Son nom, estampillé en grandes lettres sur les marquises de la métropole, faisait courir les foules, marquant au fer rouge les nuits nocturnes de l’époque.

Elle était alors « aussi célèbre que Maurice Richard », insiste Kevin Houle, producteur et compositeur du spectacle Lili St-Cyr – Le théâtre musical.

Photo courtoisie, Hugo B. Lefort

« C’est un peu la première d’une longue lignée de Kim Kardashian de ce monde ; elle a été la première à assumer et monnayer son apparence physique. Lili St-Cyr était une grande artiste qui a bousculé les conventions et joué d’audace et d’ingéniosité tout au long de sa carrière », précise-t-il.

Marie-Pier Labrecque (O’, District 31) enfilera paillettes et plumes pour donner vie à Lili St-Cyr. Lunou Zucchini incarnera quant à elle le personnage fictif de Sophie Leblanc, une chanteuse de cabaret qui craindra de perdre sa place sous les projecteurs au profit de l’effeuilleuse. Maxime Denommée se joindra à elles, dans le rôle d’un ambitieux garde de sécurité du Théâtre Gayety.

Photo courtoisie, Hugo B. Lefort

Réalité et fiction

Car si le spectateur sera propulsé dans les années 1940 pour y suivre l’ascension de Lili St-Cyr, ce nouveau spectacle puisera autant dans la réalité que dans l’imaginaire de son auteure, Mélissa Cardona. Certains événements seront donc bel et bien véridiques, mais on y prendra tout de même bon nombre de libertés au nom du divertissement.

Sa trame musicale sera quant à elle composée de 16 chansons originales aux arrangements modernes, certes, mais aux parfums de l’époque avec ses accents jazz et swing. Une seule reprise, empruntée au répertoire d’Édith Piaf, viendra compléter le programme du spectacle. Les chorégraphies seront quant à elles signées Alex Francoeur, tandis que la mise en scène a été confiée à Benoît Landry.

Lili St-Cyr – Le spectacle musical sera présenté à compter du 30 juin 2023 à la Salle Kingsey de Kingsey Falls.