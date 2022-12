Mitch Marner marque l'histoire des Leafs

Mitch Marner a amassé un point dans un 18e match consécutif et il a aidé les Maple Leafs à gagner un cinquième duel de suite, mercredi à Toronto, eux qui ont défait les Sharks de San Jose 3 à 1.

Marner ne semblait pas en voie de prolonger sa séquence, mais Pierre Engvall a brisé une égalité de 1 à 1, avec moins de trois minutes à faire au temps réglementaire. Marner a ensuite profité de la situation, les Sharks ayant retiré leur portier au profit d’un sixième patineur, pour lancer la rondelle dans un filet désert.

Le petit attaquant de la formation torontoise a ainsi égalé un record de l’organisation des Maple Leafs, récoltant un point pour une 18e rencontre de suite. Il rejoint Darryl Sittler et Eddie Olczyk, qui partageaient ce record. Il aura la chance d'établir une nouvelle marque lors de la visite des siens à Tampa, samedi, pour y affronter le Lightning.

Auston Matthews, en début de deuxième période, a inscrit l’autre filet des vainqueurs.

Devant la cage des favoris de la foule, Ilya Samsonov a réussi son retour au jeu, lui qui était blessé depuis le 5 novembre, en bloquant 23 des 24 rondelles dirigées vers lui. Il a seulement cédé sur un lancer de Matt Nieto, un peu plus de trois minutes après la réussite de Matthews.

Par ailleurs, l'entraîneur-chef Sheldon Keefe a annoncé après la rencontre que l'attaquant Calle Jarnkrok avait subi une blessure à l'aine et qu'il allait devoir s'absenter pour une période indéterminée.

Les Sabres se paient une frousse

À Detroit, les Sabres de Buffalo ont échappé une avance de trois buts en troisième période, mais ils se sont ressaisis en tirs de barrage, défaisant finalement les Red Wings 5 à 4.

Les visiteurs menaient 4 à 1 après 40 minutes de jeu, mais les favoris de la foule ont maintenu leurs minces espoirs après la réussite de David Perron.

Oskar Sundqvist a ensuite pris les choses en main, réduisant d’abord l’écart à un seul filet, avant de créer l’égalité, 110 secondes plus tard.

Troisième tireur de la fusillade pour les Sabres, Jack Quinn a été le seul patineur à toucher la cible, donnant ainsi la victoire aux siens.

C’est toutefois un autre jeune joueur, Dylan Cozens, qui a animé l’attaque des siens lors des 60 minutes réglementaires, secouant les cordages deux fois.

Les Sénateurs se butent à Halak

À Ottawa, les Sénateurs ont tenté par tous les moyens de percer le mystère Jaroslav Halak, mais le portier a eu le dernier mot et a aidé les Rangers de New York à l’emporter 3 à 1.

L’ancien homme masqué du Canadien de Montréal a été presque parfait, accordant seulement un but à Shane Pinto, en deuxième période. Halak a entre autres fermé la porte aux «Sens» lors de trois avantages numériques.

Offensivement, les Rangers ont profité des filets de Jimmy Vesey, Barclay Goodrow et Chris Kreider, respectivement au premier, second et dernier tiers.