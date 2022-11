Nouvel amphithéâtre: les Coyotes franchissent une autre étape

Les Coyotes de l’Arizona ont franchi une autre étape vers la construction d’un nouvel amphithéâtre, mardi soir, alors qu’ils ont reçu l’aval du conseil de ville de Tempe.

• À lire aussi: Un match complètement fou de 17 buts entre Kraken et Kings

• À lire aussi: Incapable de marquer: le Canadien blanchi par les Sharks

Les sept élus municipaux ont voté unanimement en faveur de la tenue d’un référendum qui aura lieu au mois de mai. Les citoyens pourront ainsi se prononcer sur ce projet de construction d’un complexe multifonctionnel dès le printemps.

La séance s’est tenue en présence du commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, et de son adjoint Bill Daly. Le président des Coyotes, Xavier Gutierrez, était aussi de la partie.

«C’était une excellente soirée. Nous voulons remercier le conseil de ville de Tempe pour ce vote unanime, a réagi Gutierrez par voie de communiqué. Nous avons hâte d'aller de l'avant avec ce projet de développement. Le Tempe Entertainment District sera un énorme atout pour cette communauté, et nous ne doutons pas que les électeurs de Tempe seront d'accord avec nous. Notre projet générera des milliers d'emplois durables et des millions de dollars en recettes fiscales pour la Ville. Nous sommes impatients de partager plus d'informations au cours des prochains mois, mais pour l'instant, nous sommes reconnaissants et excités.»

Puisque les dirigeants du Gila River Arena, domicile des Coyotes de 2003 à 2021, ont refusé de renouveler leur bail, l’équipe joue au Mullett Arena depuis le début de la saison.

Le minuscule amphithéâtre pouvant accueillir jusqu’à 5000 personnes, qui sert aussi aux Sun Devils de l’Université Arizona State, a été la cible de nombreuses moqueries.