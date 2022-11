Toffoli à propos de Caufield et Suzuki: «Leur succès ne me surprend pas»

CALGARY | Malgré un léger ralentissement depuis quelques matchs, Martin St-Louis a eu la main heureuse, jusqu’ici, en réunissant Kirby Dach à Cole Caufield et Nick Suzuki. Dach est certainement l’ailier gauche le plus régulier des deux jeunes joueurs du Canadien depuis Tyler Toffoli.

Sous la férule de Dominique Ducharme, Toffoli avait été appelé à compléter le duo dynamique. Un peu plus de neuf mois après avoir été échangé aux Flames de Calgary, Toffoli se réjouit du début de saison que connaissent ses deux anciens compagnons de trio.

« Leur succès ne me surprend pas. Je sais à quel point ils aiment le hockey et à quel point ils aiment travailler sur leur jeu. Je me souviens de les avoir vus rester sur la glace après les entraînements pour peaufiner des aspects de leur jeu que les autres ne font pas ou n’aiment tout simplement pas faire », a déclaré Toffoli, à la veille de l’affrontement face au Canadien.

AFP

L’expérience tentée avec Toffoli avait duré quelques semaines, rapportant des succès un peu mitigés. Néanmoins, l’attaquant des Flames voit dans le style déployé par Caufield et Suzuki le même qu’à l’époque où il était à leurs côtés.

« On essayait d’avoir la rondelle le plus souvent possible. Et on savait que lorsqu’on l’avait, on était suffisamment pour fabriquer des jeux et créer des occasions. C’est exactement ce qu’ils font présentement », a-t-il indiqué.

Le positivisme de St-Louis

Caufield, qui disputait sa saison recrue l’an dernier, a semblé connaître une véritable éclosion une fois Martin St-Louis en poste.

Depuis le premier match de St-Louis à la barre de l’équipe, le 10 février, Caufield pointe au huitième rang des buteurs de la LNH avec 34 en 59 matchs. Jusque-là, lors des 30 premiers matchs dans la saison 2021-2022, il avait touché la cible qu’à une seule occasion.

L’arrivée du nouvel entraîneur est-elle vraiment à l’origine de cette mise en marche ou est-elle simplement attribuable à l’expérience acquise au cours des mois précédents ?

Difficile à dire pour Toffoli, qui n’a joué que trois matchs sous les ordres de St-Louis. Néanmoins, il y est allé de l’hypothèse suivante.

« Martin est arrivé en étant extrêmement positif. Il voulait seulement qu’on joue et qu’on donne tout ce qu’on avait. Plus tu le faisais, plus tu obtenais d’occasions de jouer. Cole a véritablement saisi sa chance. Il a commencé à jouer, à écouter et son jeu est arrivé à la bonne place. »

Attendu le 12 décembre

Ancien coéquipier de Sean Monahan dans les rangs juniors, avec les 67 d’Ottawa, Toffoli vivra bientôt, à son tour, une visite devant ses anciens partisans. Les Flames sont attendus au Centre Bell, le 12 décembre.

« Je ne suis pas revenu à Montréal encore. J’ai hâte. J’ai apprécié mon temps là-bas. C’est malheureux que la COVID et les restrictions qui en ont découlé m’aient empêché d’en profiter pleinement. Mais je me suis fait des amis dans la ville et au sein de l’équipe. »