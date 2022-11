Un nouvel album pour Half Moon Run en 2023

Le populaire groupe montréalais Half Moon Run présentera un nouvel album quelque part en 2013. Le groupe a confirmé la nouvelle dans une publication Instagram mardi.

Les amateurs de musique indie rock ont plusieurs raisons d’attendre avec impatience l’année 2023 : notamment pour la sortie du 3e album studio de Half Moon Run qui célèbre déjà, de son côté, sa décennie d’existence.

« Hey, ça fait longtemps, ont écrit les membres dans leur plus récente publication Instagram. C’est parce que nous étions trop occupés à enregistrer notre nouvel album pour avoir le temps de publier sur les réseaux sociaux. Celui-ci est actuellement en train d’être arrangé et sortira en 2023. »

Produit par « le tout puissant » Connor Seidel, l’album dont on ignore encore le nom sera composé de « moins de 12 chansons » écrites entre 2009 et 2022.

« Devrais-je en dire plus? Non, je vais attendre », poursuit de manière taquine le guitariste et leader, Devon Portielje, en ajoutant que le premier extrait serait, de toute manière, dévoilé dans moins de deux mois.