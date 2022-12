Abattu dans un restaurant bondé: les présumés tueurs de Bernard Cherfan pas très futés

Les suspects du meurtre d’un proche du crime organisé dans un restaurant bondé de Laval en juin ont fait preuve d’une grande insouciance, eux qui auraient notamment tué une seconde personne à peine quelques jours plus tard alors que la chaleur était déjà sur eux.

«Ils savent tirer, mais ils ne savent pas se sauver», a confié au Journal une source bien au fait du dossier.

Tafari Bezabeh, 19 ans, et Jalen Joel Campbell Brown, 21 ans, étaient dans la mire des enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec depuis plusieurs mois. Or, ces derniers devaient attendre une identification formelle avant de soumettre leur dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Celui-ci a finalement abouti en début de semaine.

Les deux jeunes Ontariens ont été arrêtés mardi et ont comparu au palais de justice de Laval le lendemain. Ils sont accusés du meurtre prémédité de Bernard Cherfan, un dirigeant d’une cellule libanaise du crime organisé.

Aucune chance

On soupçonne le duo d’avoir assassiné l’homme de 42 ans le 1er juin dernier, alors qu’il dégustait une soupe au restaurant La perle vietnamienne de Laval. Celui qui a survécu à une tentative de meurtre en 2015 a eu moins de chance cette fois-ci, lui qui a été atteint d’une balle en pleine tête.

De nombreuses caméras de surveillance ont filmé les accusés avant, pendant et après le meurtre du proche du tueur à gages Frédérick Silva, indiquent nos sources. Les images se sont ainsi ajoutées aux dizaines de témoignages des clients, qui étaient attablés dans ce restaurant familial.

À la suite de cet assassinat commis vraisemblablement pour le compte d’un gang de rue, des informations ont mené les enquêteurs vers Toronto. Ils ont donc envoyé une fiche descriptive très complète au corps de police afin qu’ils gardent l’œil ouvert.

«Tu prends ton trou»

Contre toute attente, les deux mêmes suspects ont été arrêtés un mois plus tard pour leur implication dans une fusillade majeure survenue dans la Ville Reine, où sept personnes, dont deux adolescents, ont été blessées. Un homme de 24 ans avait également été tué.

Les policiers torontois ont rapidement fait le lien avec l’événement survenu à Laval et ont ainsi avisé la SQ.

«Disons que quand tu commets un meurtre, en particulier dans un endroit bondé comme ce restaurant-là, tu prends ton trou après. Tu te doutes que la chaleur est peut-être sur toi. Eux autres, ils ont fait tout le contraire», ajoute la source.

Leur arrestation s’ajoute ainsi à celle de Britney Lewis, une jeune Ontarienne de 25 ans pincée quelques jours après le meurtre de Bernard Cherfan à Pickering, en Ontario. Elle fait face pour sa part à des accusations de meurtre prémédité et de complot.