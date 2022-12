Annie où es-tu?: La Sûreté du Québec lance un appel pour retrouver Annie Proulx portée disparue depuis 2007 à Rimouski

Quinze ans après la disparition d’Annie Proulx, une mère de famille de Rimouski, la Sûreté du Québec sollicite de nouveau l’aide du public dans l’espoir de la retrouver.

Le 30 novembre 2007, Annie Proulx, 37 ans, aurait été vue pour la dernière fois dans le secteur de Rivière Hâtée du quartier Bic à Rimouski. À ce moment, elle aurait manifesté l’intention de se rendre dans la région de Québec ou de Montréal. Depuis ce temps, ses proches sont sans nouvelles d’elle.

PHOTOS SÛRETÉ DU QUÉBEC

«C’est un dossier qui est demeuré actif pendant toutes ces années et qui a été regardé sous plusieurs angles par différents enquêteurs. On a reçu au fil des ans certaines informations qui n’ont pas permis d’avancer de façon significative», a affirmé Claude Doiron, porte-parole à la SQ.

Mme Proulx est mère de deux enfants qui sont maintenant devenus des adultes et ses parents avancent en âge. Ses proches souhaitent obtenir des réponses à leurs questions.

Est-elle toujours vivante? Pourquoi n’a-t-elle jamais donné de nouvelles? Est-ce qu’elle est morte? Si oui, dans quelles circonstances? Ces questions tourmentent ses proches depuis 15 ans.

«Toutes les hypothèses sont sur la table. On ne penche pas vers une hypothèse plus qu’une autre. On n’a vraiment pas d’indice qui nous permettrait de le faire», a ajouté le sergent Doiron.

À l’époque, des recherches avaient été organisées en forêt et le long de la route 132 dans le secteur où elle avait été aperçue pour la dernière fois, mais en vain. Plusieurs bénévoles avaient participé aux recherches.

«Annie habitait à logement à Rimouski. C’était dans ses habitudes de solliciter des transports pour se déplacer ici et là sur le territoire parce qu’elle était à pied et qu’elle n’avait pas de voiture. Souvent, elle faisait de l’auto-stop pour se rendre à Québec et à Montréal, chose qu’elle avait déjà faite par le passé», a-t-il indiqué.

«On fait cette relance et on espère que quelqu’un quelque part possède peut-être une information qu’il a gardée pour lui durant toutes ces années et qui peut-être souhaiterait se soulager l’esprit de cette information-là, une information qui pour lui peut paraître anodine, mais qui pour nous, peut faire toute la différence.»

Toute personne qui aurait pu apercevoir Annie Proulx dans les moments suivant sa disparition en 2007, ou qui possèderait une information permettant de la retrouver, est priée de communiquer, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

