Ashton Kutcher présente son frère jumeau et se confie sur sa maladie auto-immune

Ashton Kutcher fait partie des célébrités qui sont venues se confier au Docteur David Agus dans la nouvelle série documentaire en six épisodes, The Checkup With Dr. David Agus . Pour la première fois, l’acteur livre une entrevue avec son frère jumeau qui est né avec une paralysie cérébrale et a subi une greffe du cœur et parle ouvertement de sa lutte contre une maladie auto-immune rare appelée vascularite.

Dans la bande-annonce de The Checkup With Dr. David Agus qui sera présenté sur Paramount+, la vedette hollywoodienne Ashton Kutcher, se dévoile dans une discussion émouvante entrevue conjointe avec son frère jumeau, Michael.

Dans la bande-annonce, on peut voir l’acteur assis sur un canapé aux côtés de son frère, essuyer une larme en lui tenant la main. Tous deux se confient sur leurs problèmes de santé respectifs. Ashton Kutcher abordera sa bataille contre une maladie rare potentiellement mortelle : la vascularite. Celle-ci est une maladie rare des vaisseaux sanguins dans laquelle le système immunitaire du corps attaque les vaisseaux sanguins.

« J'étais incapable de marcher et puis tout à coup tu ne peux plus voir », raconte l'acteur marié à l’actrice Mila Kunis à propos de son terrifiant combat contre cette maladie rare potentiellement mortelle qui lui a demandé une année afin de retrouver ses capacités.

« Lorsque vous avez ce face-à-face avec la mort, vous vous demandez instantanément : « Qu'est-ce que tu fais avec aujourd'hui ? », entend-on raconter le comédien âgé de 44 ans qui en avait parlé brièvement avec l’animateur-aventurier Bear Grylls dans un épisode de Running Wild with Bear Grylls : The Challenge sur les ondes de National Geographic.

« Il y a deux ans, j'ai eu cette forme étrange et super rare de vascularite qui a assommé ma vision. Ça m'a coupé l'ouïe. Ça a détruit tout mon équilibre, avait-il alors confié au populaire animateur-aventurier anglais. Je suis chanceux d’être en vie ».

Oprah, Schumer et Cannon

Kutcher n'est que l'une des nombreuses vedettes sur le point de se confier au Dr David Agus, un spécialiste du cancer, un contributeur médical de CBS News et l'une des principales autorités médicales innovantes au monde. Oprah Winfrey et Maria Shriver aborderont les défis de la ménopause, Amy Schumer (ses luttes pour concevoir et son enfance difficile le mentant vers le chemin de la dépression et des problèmes d’alcool), Howie Mandel et Nick Cannon (qui s'ouvrira sur son propre diagnostic de lupus presque mortel et du décès de son fils, Zen, d'une tumeur maligne au cerveau) ont accepté de se confier au médecin de renommée mondiale. Jane Fonda se confiera sur les défis de la vieillesse et son récent diagnostic de lymphome non hodgkinien (un cancer du système lymphatique).

On promet des conversations émotionnellement révélatrices sur leur vie personnelle, des problèmes de santé parfois effrayants ainsi que l'impact sur leur vie et leur famille.

« Ces artistes étaient prêts à nous plonger dans leurs propres histoires de santé, souvent pour la première fois d'une manière aussi révélatrice », explique le Dr. Agus. Leurs histoires sont captivantes et effrayantes, bien qu'en fin de compte édifiantes et inspirantes. »