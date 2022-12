[BALADO] Une autre pandémie décime les grenouilles

La pandémie de COVID-19 a été déclarée en mars 2020 et continue de faire des ravages partout sur la planète.

Mais une autre pandémie avait déjà lieu au même moment, et depuis encore plus longtemps.

Et celle-là est bien plus mortelle et difficile à éradiquer. Pourtant, on en entend très peu parler, surtout parce qu’elle touche les grenouilles et batraciens.

