Canadien: Monahan et Allen s’amusent

CALGARY | Il y a une semaine, Martin St-Louis a martelé que Jake Allen était toujours le gardien numéro 1 de son club. Après quelques sorties difficiles, Allen a donné de solides arguments à son entraîneur.

Jeudi soir, au Saddledome de Calgary, le Néo-Brunswickois a repoussé 45 des 46 tirs des Flames pour permettre au Tricolore de maintenir sa courte avance de 2 à 1 jusqu’au son de la dernière sirène.

Il s’agit de la meilleure performance d’Allen depuis le début de la campagne. En cours de route, il a frustré Blake Coleman en échappée, s’est dressé coup sur coup devant Mikael Backlund et Andrew Mangiapane et a résisté à un trois contre un.

« Dernièrement, j’ai connu quelques matchs qui n’étaient pas à la hauteur de mes attentes. Lors du dernier duel, même si on a perdu, je trouvais que ça allait mieux. J’ai voulu bâtir là-dessus et, ce soir [jeudi], je me sentais bien », a indiqué Allen, pour qui il s’agissait d’un septième gain cette saison.

La soirée de Monahan

Si Allen a retrouvé ses repères, Sean Monahan, de son côté, a retrouvé ses anciens partisans. De retour à Calgary pour la première fois depuis la transaction qui l’a amené à Montréal, au mois d’août, l’attaquant de 28 ans s’est éclaté avec deux mentions d’assistance.

D’ailleurs, ceux qui l’ont encouragé pendant les 656 premiers matchs réguliers dans la LNH se sont levés pour lui offrir une belle ovation au terme de la courte vidéo hommage présentée sur le tableau indicateur. Monahan n’a pas manqué de les saluer.

À ce moment, il avait déjà contribué au bon début de match du Canadien. Envoyé dans la mêlée dès le départ, Monahan a été à l’origine du filet de Juraj Slafkovsky dès la 13e seconde en forçant le gardien Jacob Markstrom à effectuer une mauvaise sortie.

« Je pense que jamais, auparavant, je n’avais marqué un but ou obtenu un point à ma première présence sur la patinoire. Il n’y avait pas meilleure façon d’amorcer la rencontre », a souligné Slafkovsky.

Une botte protectrice

Par ailleurs, on peut se demander si les retrouvailles ne sont pas passées près de tomber à l’eau. Monahan s’est présenté au Saddledome avec le pied droit enfermé dans une botte thérapeutique.

Plus tôt, en journée, il avait quitté l’entraînement matinal plusieurs minutes avant ses coéquipiers. Une séquence d’événements qui ont suivi son retrait de la séance de mercredi au profit d’une journée de traitements.

« Il n’était pas question que je rate un match. C’était une soirée spéciale, je m’en souviendrai longtemps, a relaté Monahan. Je veux remercier les partisans. Je suis arrivée à Calgary comme un jeune homme de 18 ans. Calgary a une place spéciale dans mon cœur et ce sera le cas pour toujours. »

Caufield en bonne compagnie

Cole Caufield, qui disputait le 100e match de sa carrière, a marqué le but gagnant pendant que Mangiapane se trouvait au cachot.

Selon le réseau TSN, Caufield est devenu le cinquième joueur de l’histoire du CH, depuis la saison 1929-1930, à faire bouger les cordages au moins 40 fois à ses 100 premières parties.

Maurice Richard (80), Jean Béliveau (48), Bernard Geoffrion (42) et Johnny Gagnon (40) sont les autres.

+ Sean Monahan Difficile de passer à côté du jubilé de la journée. Pour son retour à Calgary, Sean Monahan a participé aux deux buts du Canadien. Il a été envoyé dans la mêlée pendant 19min45s. Il s'agit de sa soirée la plus occupée de la saison dans un match n'ayant pas nécessité la prolongation. - Jacob Markstrom Le gardien des Flames a, en quelque sorte, été responsable des deux buts du Canadien. Sur le premier, il a mal calculé sa sortie, offrant à Juraj Slafkovsky un filet béant. Sur le second, il a été à l'origine de la punition qu'a écopée son coéquipier Andrew Mangiapane. Cole Caufield a marqué sur l'attaque massive qui en a découlé. 2 1 Première période 1-Mon: Juraj Slafkovsky (4)(Monahan, Guhle)0:13 Punitions: Harris (Mon) 10:03 Deuxième période 2-Cgy: Elias Lindholm (7)(Huberdeau, Ruzicka)19:31 Punitions: Mangiapane (Cgy) 0:57, Xhekaj (Mon) 10:23 Troisième période 3-Mon: Cole Caufield (13)(Suzuki, Monahan)AN-6:2 Punitions: Harris (Mon) 2:04, Mangiapane (Cgy) 5:58, Backlund (Cgy) 10:17, banc (Mon) (purgée par Slafkovsky) 12:31 Tirs au but Montréal 6 - 8 - 5 - 19Calgary 12 - 13 - 20 - 45 Gardiens: Mon: Jake Allen (G, 7-8-0) Cgy: Jacob Markstrom (P, 8-6-2) Avantages numériques: Mon: 1 en 3, Cgy: 0 en 4 Arbitres: TJ Luxmore, Tom Chmielewski Juges de lignes: James Tobias, Tyson Baker ASSISTANCE: 18 106 Jake Allen ★ Sean Monahan ★★ Juraj Slafkovsky ★★★

Ce qu’on a remarqué...

À la vitesse de l’éclair

En ouvrant la marque dès la 13e seconde, Juraj Slafkovsky a inscrit le but le plus rapide du Canadien, en début de match, depuis le 2 décembre 2010. Brian Gionta avait alors marqué après 11 secondes de jeu.

Gallagher absent, Hoffman blessé

Brendan Gallagher n’a pas affronté les Flames. Le Canadien a indiqué que le vétéran était « évalué pour une blessure au bas du corps ». Par ailleurs, le Tricolore a placé le nom de l’attaquant Mike Hoffman sur la liste des blessés. Touché au bas du corps, il n’a pas vu d’action depuis la deuxième période du match contre les Flyers de Philadelphie, le 19 novembre.

Rare but de l’attaque massive

Lamentable face aux Sharks de San Jose, mardi, le jeu de puissance du Canadien a enfin donné signe de vie. Le but de Cole Caufield était seulement le deuxième inscrit par le CH avec l’avantage d’un homme lors des cinq dernières rencontres (2 en 20).

Formation à sept défenseurs

Pour pallier l’absence de Gallagher, le CH a rappelé Rem Pitlick, du Rocket de Laval. Puisque le club-école disputait la victoire aux Comets, à Utica, mercredi, l’Ontarien de 25 ans n’est pas arrivé suffisamment en avance pour revêtir son uniforme. C’est donc Chris Wideman qui a occupé le rôle de 12e attaquant. Toutefois, l’Américain a repris son rôle de défenseur à compter du deuxième vingt.

Huberdeau se manifeste

Après avoir connu un début de saison plutôt lent, Jonathan Huberdeau semble retrouver ses repères dans sa nouvelle ville d’adoption. En se faisant complice du but d’Elias Lindholm, le Québécois a récolté au moins un point dans un troisième match de suite. Il s’agit de sa plus longue séquence de la campagne.