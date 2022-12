Construction de patinoires couvertes: Le maire Marchand ouvert à faire appel au privé

Bruno Marchand est ouvert à faire appel au privé pour financer une partie des patinoires couvertes réfrigérées qu’il veut implanter sur le territoire.

• À lire aussi: Erreur sur les chiffres et contradiction de Villeneuve, affirme Marchand

• À lire aussi: La Ville de Québec modifie son règlement sur les manifestations

• À lire aussi: Québec: Le budget Marchand est-il entre les mains des deux conseillers indépendants?

La proposition avait été faite mercredi par le chef de l’opposition, Claude Villeneuve. Ce dernier se réjouissait que la Fondation des Canadiens pour l’enfance ait offert 2 millions $ pour l’aménagement d’une telle infrastructure à Québec et invitait le maire à chercher davantage de financement parmi les entreprises de la capitale.

«S’il y a des partenariats possibles, c’est sûr qu’on va être ouverts», a réagi jeudi M. Marchand.

Il souligne cependant qu’il faut étudier davantage la question et identifier des terrains potentiels avant de solliciter des partenariats.

La Ville compte implanter six patinoires au total, dont la glace Bleu Blanc Bouge, au parc Victoria, financée en partie par la Fondation des Canadiens.

«Je le redis, c’est un projet qui va voir le jour. On a besoin de ces infrastructures-là. On aura une patinoire par arrondissement. On travaille pour l’hiver 2024-2025 pour en avoir deux et deux l’année suivante.»