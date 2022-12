[EN IMAGES] Centre Vidéotron: Québec Issime avait un as dans sa manche

Avec le ténor Marc Hervieux comme as dans la manche de son manteau d’hiver, la troupe saguenéenne Québec Issime a donné un féérique coup d’envoi au temps des Fêtes lors de la première de cinq représentations de son spectacle Décembre, au Centre Vidéotron, jeudi soir.

C’est seulement la deuxième fois depuis sa création, en 2003, que cette fresque musicale à grand déploiement, durant laquelle défilent à peu près toutes les chansons qui égayent nos Noëls et nos Jours de l’An, s’installe dans la capitale.

Dans les circonstances, on ne pouvait demander mieux que d’entendre Marc Hervieux nous servir un vibrant Minuit chrétien, ce qu’il a fait avec une puissance et une sensibilité à faire fondre le cœur du plus grincheux des grincheux.

Endossant les habits du personnage de M. Lemaire, Marc Hervieux a été l’un des principaux points de mire du spectacle, mais il a aussi mis en valeur ses partenaires. Son touchant duo avec le très jeune et surprenant Jean-Augustin Ménard a d’ailleurs été un des moments les plus appréciés de la foule. Le gamin a été impeccable en lui donnant la réplique sur l’air de La prière.

Des voix qui se démarquent

Cela dit, un spectacle qui roule sa bosse depuis si longtemps ne doit pas son succès à une seule voix, aussi fabuleuse soit-elle. Ainsi, on a pu observer que des piliers de Québec Issime comme Marc-André Fortin et les soeurs Caroline et Karine Riverin sont comme des poissons dans l’eau dans les somptueux décors hivernaux de Décembre.

D’autres exemples ? Alexandre Lapointe qui trouve le ton juste pour livrer une très belle Marie-Noël et une intense La chasse-galerie. Ou encore Élise Cormier, qui a relevé avec brio le défi de l’Ave Maria.

Splendide, la mise en scène est réconfortante comme un chocolat chaud au coin du feu. On passe du village de Noël de type vieux film américain à la forêt enneigée et à la grande tablée, autour de laquelle s’agitent chanteurs, danseurs, gigueux et violoneux. Décembrejoue habilement la carte de la nostalgie des festivités d’antan.

À distance

Contrairement aux spectacles présentés habituellement au Centre Vidéotron, la scène a été érigée sur la longueur de la patinoire et seules quelques sections situées derrière les bancs des joueurs étaient ouvertes.

Malgré cet effort pour rapprocher public et artistes, on s’est quand même senti à distance durant certains numéros, un enjeu causé, du moins de l’endroit où nous étions postés, par une sonorisation qu’on aurait aimé plus enveloppante.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

Décembre est présenté au Centre Vidéotron jusqu’à dimanche. À noter qu’il y aura deux représentations samedi. Il tiendra ensuite l’affiche au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal, du 8 au 29 décembre.