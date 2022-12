Fonds de solidarité FTQ: un investissement de 8 millions $ du Groupe Charbonneau

Un investissement de 8 millions $ sera accordé à l’entreprise de plomberie et de mécanique du bâtiment Groupe Charbonneau – qui a participé aux projets de l’autoroute Métropolitaine et des pavillons d’Expo 67 - par l’intermédiaire du Fonds de solidarité FTQ.

Ce financement permettra de continuer la croissance de cette entreprise qui a été fondée en 1917 et qui s’est déployée sur plusieurs projets, dont ceux du CHUM et du CUSUM plus récemment.

«Le Fonds nous permettra non seulement de mettre en œuvre notre plan de croissance, mais également de développer de nouvelles initiatives pour élargir nos activités. Nous sommes fiers de compter le Fonds parmi nous dans cette aventure», a expliqué jeudi par communiqué Jean Charbonneau, président et chef de la direction du Groupe Charbonneau.

«Le Fonds de solidarité FTQ est fier de participer à une nouvelle page d’histoire de cette entreprise centenaire qui a une réelle volonté d’élargir ses activités et de réaliser ses ambitions», a affirmé de son côté Dany Pelletier, premier vice-président aux placements privés et investissements d’impact du Fonds de solidarité FTQ.