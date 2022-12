François Legault est-il mou?

Si François Legault n’était pas mou, il ne gouvernerait pas le Québec. La question de la mollesse est fondamentale pour comprendre le Québec majoritaire francophone qui sert d’assise à la Coalition Avenir Québec.

Les Québécois dans leur majorité sont mous. Ils peuvent gueuler, dénoncer ce qui ne leur plaît pas, se plaindre, mais ils constituent un peuple qui se situe au centre de l’échiquier politique.

Le génial Yvon Deschamps a souvent commenté avec hilarité la dimension tragique des Canadiens français qui se sont baptisés Québécois pour leur malheur. Malheur, parce qu’incapables «systémiquement», dira-t-on, d’assumer cette identité québécoise qui ne parvient à son sens que si l’on est prêt comme peuple à assumer les risques politiques indissociables de l’accès à la souveraineté.

Pendant des décennies, Yvon Deschamps a décrit l’âme des Québécois en trois phrases-chocs. La première, qui à elle seule lui vaudrait d’avoir des funérailles nationales lorsqu’il passera l’arme à gauche, est très connue : «Les Québécois souhaitent un Québec indépendant dans un Canada fort.» Et cette autre : «Au Québec, on veut pas juste le sawouère, on veut le wouère!» Et dans un moment d’apothéose, notre Yvon national a lancé : «Un vrai Québécois, c’t’un communiste de cœur, c’t’un socialiste d’esprit, pis c’t’un capitaliste de poche.»

Réaliste

La réalité est tout autre. La seule manière d’accéder au pouvoir à Québec, alors que le PQ ne compte que 14,6 % des voix, QS 15,4 %, le PCQ 12,9 % et la CAQ 40,9 %, c’est de voter pour celle-ci. Car le PLQ n’attire que 7 % de francophones.

Cela peut déplaire aux partis de l’opposition, surtout au PQ. Car si les Québécois francophones arrivent à freiner leur disparition éventuelle comme peuple grâce à l’appui des immigrants francophones, il n’est pas certain que ceux-ci soient prêts à revisiter la question de la souveraineté du Québec.

Se pose ensuite une autre question dans ce contexte. Quel est l’objectif principal de la majorité québécoise ? Si l’on exige que le gouvernement protège à tout prix la langue, avons-nous les pleins pouvoirs pour y parvenir ? Bien sûr que non. L’on n’a qu’à entendre le premier ministre Trudeau, qui ne semble pas avoir l’intention de perdre le contrôle de l’immigration.

Ferveur perdue

Alors, comment les Québécois, peu enclins depuis des décennies à descendre dans la rue pour défendre leur langue, vont-ils retrouver leur ferveur passée? Selon les sondages Léger, qui s’échelonnent sur plusieurs années, l’option indépendantiste est toujours vivante. La part des Québécois qui voteraient oui à un référendum demeure stable à 36 %. Jean-Marc Léger assure que cela reste dans le taux historique.

Mais ceci est hypothétique. Car l’idée de la souveraineté n’est portée que par les citoyens les plus âgés, alors qu’une grande majorité de jeunes ne s’y intéressent plus.

Autrement dit, François Legault, ex-ministre du PQ, qui a vibré à la cause, ne peut ignorer la désillusion actuelle des jeunes. En pragmatiste, il tente politiquement de naviguer à bâbord et à tribord. Doit-on quitter le navire, comme le font les jeunes, qui boudent la CAQ au profit des tiers partis, QS en tête ? Ou vivre au quotidien avec la CAQ, représentative encore de la majorité québécoise francophone ? Et qui doit-on accuser de mollesse ? François Legault ou le peuple québécois?