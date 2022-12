François-Philippe Champagne courtise Volkswagen pour avoir une usine à batterie

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a signé jeudi, en Allemagne, une entente avec le PDG de Volkswagen, pour tenter d'attirer une usine à batterie chez nous.

« Le Canada est une option logique pour la construction d'une giga-usine dans la région de l'Amérique du Nord », a indiqué par communiqué Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen (VW).

«L’annonce d'aujourd'hui entre le Canada et VW représente un autre grand pas en avant, poursuivant notre travail commun visant à développer le secteur des transports propres», a ajouté François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Une «giga-usine»

Désormais, Volkswagen et sa filiale PowerCo sont à la recherche de sites à travers le pays pour bâtir leur giga-usine.

« PowerCo mènera des négociations intensives avec toutes les parties concernées dans un proche avenir en vue d'identifier le site le plus compétitif», souligne Thomas Schmall, administrateur de Volkswagen et président du conseil de surveillance de PowerCo SE.

Rappelons que Ford veut également construire une usine de cathodes de batterie de véhicules électriques de 700 millions $ avec le géant coréen EcoPro BM à Bécancour.

À ce jour, BASF, GM et POSCO (exploitation et transformation de minéraux), Lion, Taiga, BRP (fabrication de véhicules) et Recyclage Lithion (recyclage) s’activent en électrification chez nous.