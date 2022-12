Le Canada en retard 2 à 1 contre le Maroc

Après une demie, le Canada tire de l’arrière 2 à 1 contre le Maroc dans son dernier match à la Coupe du monde.

Lematch a très mal commencé pour le Canada quand le gardien, Milan Borjan, a fait cadeau d’Un but à Hakim Ziyech dès la 4e minute.

AFP

Le Maroc a ajouté à son avance grâce à un but de Youssef En-Nesyri à la 23e minute.

L’écart a été réduit de moitié sans que le Canada n’ajoute un second but de son cru puisqu’un tir de Sam Adekugbe a été dévié par le défenseur Nayef Aguerd qui a été crédité d’un but contre son camp à la 40e minute.

