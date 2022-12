Le Drakkar enfin de retour sur le chemin de la victoire

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a finalement mis un terme à sa vilaine série de défaites, jeudi, quand il a doublé le Titan d’Acadie-Bathurst par le pointage de 4-2 sur la glace du Centre Henry-Leonard.

Victimes de cinq revers consécutifs à la fin du mois de novembre, les membres de l’équipage ont entamé le dernier mois de l’année de bien meilleure façon à l’occasion de ce retour à la maison.

Les locaux ont tout de même amorcé le match modestement et les visiteurs en ont vite profité pour se forger une avance de 2-0 au cours de la première période.

Première étoile de la rencontre, l’attaquant Andrew Belchamber a toutefois réduit l’écart à un but avant la fin de l’engagement initial avant de voir Justin Poirier créer l’égalité 2-2 au tout début du deuxième tiers.

Poussée de 4 buts

Les vainqueurs ont sonné la charge en troisième période avec le but victorieux de Xavier Fortin inscrit à la septième minute de jeu. Belchamber a finalement cloué le cercueil du Titan avec son deuxième but de la soirée.

« Les gars étaient nerveux en début de partie. Ils ont joué pour ne pas perdre et pas nécessairement pour gagner. Notre premier but a fait du bien et nous a redonné du momentum », a reconnu l’entraîneur en chef du navire, Jean-François Grégoire.

Avec un deuxième filet à l’occasion d’un jeu de puissance, le Drakkar a plus imposé son rythme.

« Les joueurs ont retrouvé leur confiance et ont plus assumé leurs actions. Ils étaient beaucoup moins sur les talons et ont disputé une très bonne troisième période. »

Bénéficiant d’un avantage numérique en toute fin de rencontre, les patineurs du Nouveau-Brunswick ont souvent bourdonné autour du gardien Olivier Adam (32 arrêts) qui a de nouveau stoppé les menaces aux bons moments.

En bref

Ben Allison et Ty Higgins ont été les seuls à tromper la vigilance du vétéran cerbère de 20 ans.

Le Drakkar a dû composer avec un alignement plus restreint à la suite des absences des attaquants Félix Gagnon et Charlie Fink, victimes de virus, en début de journée. Rien n’est garanti quant à leur retour au jeu pour le prochain match de samedi contre les Mooseheads d’Halifax.