Le processus s’enclenche pour le nouveau centre de tri à Montréal

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) lance un «appel à la qualification» pour la construction et l’opération d’un nouveau centre de tri desservant l’est de l’île de Montréal, a annoncé l’organisme jeudi.

«Considérant les aspects critiques de la situation montréalaise et afin de s'assurer d'agir avec équité, responsabilité et vigilance, il est essentiel de lancer un appel à la qualification auprès d'entreprises gestionnaires de centres de tri dès maintenant», a mentionné Maryse Vermette, présidente-directrice générale de ÉEQ par communiqué.

L’organisme à but non lucratif représente les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés.

Ce premier geste est un pas de plus pour répondre aux défis posés par la fin du contrat d’opération actuel du centre de tri Complexe Environnemental St-Michel (CESM).

«L'actualité récente nous a démontré à plusieurs reprises les enjeux que posent les capacités de tri des matières recyclables dans la grande région de Montréal. Nous savons que les défis de capacité sont présents pour l'est de l'île de Montréal, mais également dans les couronnes», a précisé Mme Vermette.

Pour se qualifier, ÉEQ mentionne qu’un «répondant à l’appel» de qualification devra détenir ou être locataire d’un terrain dans l’est de l’île de Montréal, dont le zonage autorise ce type de projet.

Rappelons que ÉEQ, récemment nommé organisme de gestion désigné par le gouvernement provincial, s’est vu confier le 26 octobre dernier la responsabilité de gérer et mettre en œuvre la modernisation de la collecte sélective.