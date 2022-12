Le top 10 de Rolling Stone

Le magazine américain Rolling Stone a dévoilé sa liste des 100 meilleurs albums de l’année 2022. Une liste où l’on retrouve des valeurs sûres, avec Beyonce, Taylor Swift, Bad Bunny et Harry Styles, et des noms un peu moins connus avec Rosalia, King Princess et le très prometteur duo Wet Leg. Voici les dix premières positions.

1. Renaissance - Beyoncé

Photo tirée du site Rolling Stone

Après Lemonade et un silence de six ans, Beyoncé a effectué un retour en force avec l’opus Renaissance qui se retrouvera au premier rang des palmarès un peu partout sur la planète. Grace Jones, Nile Rodgers, Sheila E. et Skrillex font des apparitions sur cet album.

2. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Photo tirée du site Rolling Stone

Artiste le plus écouté sur Spotify au cours de la dernière année, le rappeur portoricain confirme qu’il n’est pas un feu de paille avec un album qui a dominé, durant 13 semaines consécutives, le palmarès Billboard 200.

3. Midnights - Taylor Swift

Photo tirée du site Rolling Stone

Dix des 13 chansons de Midnights se sont retrouvées dans le top 10 du palmarès américain Billboard Hot 100. Le simple Anti-Hero est son neuvième numéro un en carrière aux États-Unis et on retrouve un duo avec Lana Del Rey sur la pièce Snow on the Beach.

4. Motomami - Rosalia

Photo tirée du magazine Rolling Stone

Avec son troisième album studio, la chanteuse latino Rosalia a lancé un opus concept autour des émotions qui l’ont habité au cours des trois dernières années. Elle aborde, en fusionnant une panoplie de genres, la célébrité, le mal du pays et l’isolation.

5. Harry’s House - Harry Styles

Photo tirée du magazine Rolling Stone

À sa sortie, cet opus de l’ex-One Direction s’est tout de suite retrouvé en tête du palmarès Billboard 200. Les pièces As it Was, Late Night Talking, Music for a Sushi Restaurant et Matilda se sont toutes retrouvées dans le top 10 du palmarès américain, une première pour un artiste solo britannique.

6. It’s Almost Dry - Pusha T

Photo tirée du site Rolling Stone

Après trois albums, le rappeur américain Pusha T s’entoure des invités Kanye West, Jay-Z, Pharell Williams, Kid Cudi et plusieurs autres pour livrer, selon les critiques, son meilleur opus avec It’s Almost Dry.

7. Hold On Baby - King Princes

Photo tirée du site Rolling Stone

Deuxième album solo de cette jeune artiste américaine de 23 ans, on retrouve sur la pièce Let Us Die, dernière de l’album, les sonorités de batterie de Taylor Hawkins, décédé en mars dernier.

8. Caprisongs - FKA Twiggs

Photo tirée du site Rolling Stone

Avec Caprisongs, l’auteure, compositrice et danseuse britannique FWA Twiggs propose un collage de chansons qui met en vedette plusieurs collaborateurs, dont le Canadien The Weeknd que l’on peut entendre sur le premier simple Tears in the Club.

9. Jack in the Box - J-Hope

Photo tirée du site Rolling Stone

Premier album solo du Sud-Coréen J-Hope, de la formation BTS, Jack in the Box tourne autour de la boîte de Pandore de la mythologie grecque, qui contient tous les maux du monde. Un album pop, grunge et R&B, qui aborde la passion, l’ambition, l’insécurité, le succès et l’anxiété face au futur.

10. Wet Leg - Wet Leg

Photo tirée du site Rolling Stone

On retrouve, sur le premier album du duo indie britannique, les succès Chaise Longue et Wet Dream. Un opus qui a des saveurs des années 90 et qui rappelle les grandes années d’Elastica, des Breeders et de Pavement. Un gros départ.