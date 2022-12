Match Maroc-Canada: pourquoi je suis déchirée entre mon pays d’origine et mon pays d’adoption

Pendant que j’écris ces mots, le Maroc et le Canada s’affrontent dans le cadre de la Coupe du monde de football. Le match sera peut-être terminé au moment où vous lirez ce billet. Mais ça ne change rien au fait que, pour plusieurs Canadiens d’origine marocaine dont je fais partie, cette joute nous serre le cœur: qui supporter? Le pays d’origine ou celui d’adoption, de cœur et d’esprit?

C’est un peu comme devoir choisir entre son père et sa mère. On préfère ne pas avoir à trancher, ne pas avoir à décevoir l’un ou l’autre. La victoire de l’un signifie la défaite de l’autre. Or, on voudrait que les deux puissent briller, gagner et s’élever au rang des plus grands.

Chose certaine, nous serons plusieurs à chanter les deux hymnes nationaux, c’est tout de même une mince consolation. Pour ceux qui voient le verre à moitié plein, ils diront que peu importe le résultat, ils auront une victoire à fêter.

Binationaux

C’est le destin de tous les binationaux qui, un jour ou l’autre, doivent vivre ce dilemme. Il est encore plus vif lorsque les amis et connaissances leur demandent à qui va leur allégeance, quel maillot ils porteront et quel drapeau ils lèveront.

Plusieurs se disent d’ailleurs aujourd’hui qu’une victoire canadienne ne permettrait pas à l'équipe de se maintenir au tournoi, celle-ci étant déjà éliminée, alors qu’une victoire marocaine permettrait aux Lions de l’Atlas de passer à l’étape suivante. C’est un raisonnement pragmatique, objectif et réaliste. Mais on ne peut empêcher un cœur d’aimer, et le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.

Maillot rouge

Le coup de sifflet vient d’être donné pour entamer ce match. Mon cœur bat un peu plus rapidement. Mon maillot, résolument rouge, témoigne du déchirement que je ressens, et je me conforte en me disant que c’est bien le seul désagrément à une appartenance pleine et entière à deux nations riches de leurs histoires et de leurs cultures, et fières de ceux et celles qui les représentent.