Montréal: les tout-petits ne sont pas encore adéquatement vaccinés contre la rougeole

Les enfants de six ans et moins n’auraient pas une couverture vaccinale optimale contre la rougeole à Montréal, ce qui exposerait la population à des risques d’éclosion, a indiqué le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Selon les dernières estimations du CIUSSS, la couverture vaccinale de la rougeole oscillerait entre 80 et 85 % chez les enfants de moins de cinq ans de la métropole. La cible pour empêcher la transmission de cette maladie serait cependant de 95 %.

«Le calendrier de vaccination des enfants de 6 ans et moins aide à les protéger contre plusieurs complications graves de maladies, telles que la rougeole, la méningite, la poliomyélite et la coqueluche. C’est justement grâce à la vaccination que plusieurs de ces maladies ont presque disparu au Québec», a rappelé le CIUSS par communiqué.

Une nouvelle campagne d’information sur la vaccination régulière des jeunes enfants a ainsi été lancée par la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Les parents montréalais qui souhaitent prendre rendez-vous pour la vaccination régulière gratuite de leurs enfants peuvent le faire sur clicsante.ca.