Neuf arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants à Québec et à Lévis

La police de Québec a réalisé neuf arrestations et huit perquisitions dans le cadre d’une frappe importante contre le trafic de stupéfiants et la violence armée, mercredi.

• À lire aussi: Alerte à la bombe dans un véhicule à Québec

• À lire aussi: [EN IMAGES] Une femme de 22 ans retrouvée morte dans son logement de Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) en a fait l’annonce, jeudi, par voie de communiqué.

L’opération a permis d’arrêter trois femmes et six hommes âgés entre 20 et 61 ans, en lien avec des accusations de trafic de stupéfiants et de complot pour trafic de stupéfiants. Ils ont été libérés par sommation.

Par ailleurs, les perquisitions réalisées simultanément dans divers lieux sur le territoire de Québec et de Lévis ont permis de saisir plus de 20 grammes de cocaïne et quelques comprimés de drogue présumée.

Du matériel divers servant au trafic de stupéfiants, 40 cellulaires, une arme véritable et des munitions, des armes à air comprimé s’apparentant à des armes à feu avec munitions, une arme blanche prohibée, 4850 $ en devise canadienne et deux véhicules ont été également été confisqués, selon le bilan de la police.

L’enquête était réalisée dans le cadre du projet MALSAIN, une initiative du SPVQ lancée en février 2019 dans le but de contrer la hausse de violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé.