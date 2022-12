On va tous payer plus de taxes municipales

Avis à tous les propriétaires résidentiels : votre compte d’impôts fonciers pour l’année 2023 va augmenter, peu importe la municipalité où vous habitez.

Et dites-vous bien que si la hausse de votre compte atteint les 6 %, vous aurez été traité équitablement. Et qu’en dessous des 6 % d’augmentation, ce sera perçu comme une sorte de « cadeau » de la part de votre conseil municipal.

Par contre, cela laisse présager que votre conseil municipal aura été contraint de couper quelque part dans les services pour parvenir à limiter les dépenses municipales.

L’inflation saigne les villes

Pourquoi je mets la barre à 6 % comme augmentation supposément « normale » du compte de taxes municipales ?

Parce que, selon une étude détaillée sur les répercussions de l’inflation sur les budgets municipaux effectuée, l’Union des municipalités du Québec en arrive à la conclusion que les dépenses municipales ont augmenté de 6 % en 2022.

Une facture d’un milliard $

Pour l’ensemble des villes et municipalités, la hausse des dépenses municipales attribuables aux pressions inflationnistes représente, à elle seule, une facture de 1 milliard de dollars, m’a affirmé le porte-parole de l’Union des municipalités, Patrick Lemieux.

Le secteur municipal a été particulièrement touché par la hausse des coûts du carburant, de l’asphalte, du béton, de la main-d’œuvre, du transport en commun et d’une foule d’autres services municipaux.

Dans une récente lettre ouverte, le président de l’Union des municipalités et maire de Gaspé, Daniel Côté, a tenu à rappeler au gouvernement caquiste de François Legault la nécessité d’appuyer les municipalités « par une aide temporaire, mais substantielle », et ce dans le but d’éviter d’alourdir le fardeau fiscal des citoyennes et citoyens.

Un impact différent

Son argument massue ? « L’impact de l’inflation n’est pas ressenti de la même façon par le gouvernement et les municipalités. Pour le gouvernement du Québec, l’augmentation des prix et des salaires se traduit par des recettes supplémentaires provenant de l’impôt sur le revenu et des taxes à la consommation », affirme M. Côté.

Ce qui n’est évidemment pas le cas pour les villes et les municipalités.

Alors que les recettes gouvernementales croissent à bon rythme, comme on l’a vu dans le Rapport préélectoral, les municipalités, elles, subissent pleinement la réalité du gonflement des factures, déplore M. Côté.

Preuves à l’appui

Le président de l’Union des municipalités et maire de Gaspé affirme que les coûts de construction ont enregistré une croissance moyenne de 30 % depuis 2020 et au-delà de 40 % dans certaines régions.

S’ajoutent à cela, entre autres gonflements de facture, une forte poussée des coûts de la collecte de matières résiduelles, des coûts de déneigement, des coûts de réfection d’infrastructures, des charges d’intérêt sur la dette des municipalités (elles ont doublé), des surcharges reliées à l’adaptation des infrastructures aux changements climatiques, le déficit du financement du transport collectif.

Est-ce que le gouvernement Legault acceptera de compenser les municipalités ? C’est ce qu’on saura la semaine prochaine alors que le ministre des Finances Eric Girard présentera « Le point sur la situation économique et financière » du Québec.