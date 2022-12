Patrik Laine pourrait revenir au jeu très bientôt

L’ailier gauche des Blue Jackets de Columbus Patrik Laine semble remis de sa blessure à la cheville subie le 12 novembre et il pourrait effectuer son retour au jeu dès vendredi dans le duel contre les Jets de Winnipeg.

Laine a été absent lors des sept plus récents matchs et son entraîneur-chef Brad Larsen a déclaré mercredi que le joueur de 24 ans se sent mieux. «Il a bien travaillé pendant les séances d’entraînement des derniers jours. Nous allons voir après celle d’aujourd’hui comment il se comporte et nous allons ensuite prendre la décision s’il sera du match contre Winnipeg» a-t-il dit au site NHL.com.

Le Finlandais vise un retour contre l'équipe pour laquelle il a joué de 2016 à 2017 avant d’être échangé aux Blue Jackets le 23 janvier 2021. Souvent ennuyé par des ennuis physiques, il a été absent pendant six rencontres en octobre en raison d’une blessure au coude. Son nom a également été placé sur la liste des éclopés la saison dernière pour un total de 26 matchs à cause de deux blessures différentes.

L'attaquant a récolté deux buts et autant de mentions d'aide en huit parties cette saison.