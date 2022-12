Peut-on bien vivre avec une fausse image?

Je suis gai, et mon conjoint est un alcoolique, abstinent depuis cinq ans. Je l’ai supporté pendant dix ans avant qu’il ne se décide enfin à faire quelque chose de sérieux pour régler son problème. On a traversé cette période avec certains hauts, mais surtout des bas vertigineux. À plusieurs reprises, je l’ai menacé de partir. Il s’est même rendu à la tentative de suicide pour me retenir.

Comment quitter quelqu’un qui est au désespoir sans culpabiliser ? Moi je ne m’en sentais pas capable. Alors je suis resté, même si certains jours j’en avais marre de partager ma vie avec quelqu’un qui me grugeait mes énergies comme ça. Car oui, notre vie est plus belle qu’avant, mais c’est au prix de nombreux sacrifices de ma part. Comme mon conjoint ne prend plus une goutte et qu’il veut se tenir loin des tentations, notre cercle d’amis s’est rétréci. On sort peu, et plus souvent qu’autrement, juste à deux.

Je vous écris pour me soulager un peu du poids d’une vie où je dois m’effacer pour l’autre. Pour le bien-être de l’autre. Aux yeux de tout le monde, je suis un saint d’accepter ça sans broncher. Mais je ne suis pas un saint Louise. Je suis juste un gars qui a peur, s’il part, que l’homme qu’il a tant aimé se suicide. Car oui, c’est la seule raison qui me retient aujourd’hui dans ce couple bancal.

Anonyme

Une vie tissée sur des faux-semblants n’est jamais facile vivre à long terme. Et si vous ne voulez pas sombrer vous-même à force de protéger l’autre, il faut faire un grand ménage dans vos sentiments et vos aspirations personnelles à long terme. Que diriez-vous de faire une thérapie pour cibler ce que vous souhaitez vraiment pour vous, et dans quelle mesure cela pourrait se réaliser dans le cadre de la poursuite d’une vie à deux avec cet homme ou autrement ?

Je comprends votre désir profond de ne pas vouloir nuire à la difficile démarche de votre conjoint pour vaincre sa maladie. Mais cette maladie lui appartient, et il doit se prémunir contre les possibles récidives, sans vous imposer à vous de demeurer à jamais son filet protecteur. Dites-vous qu’il est normal d’avoir envie de respirer un autre air quand on a atteint sa limite. Un psy pourra certainement vous aider à voir clair dans tout ça.