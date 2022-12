Possible agression sexuelle sur une aînée de Victoriaville: un homme arrêté

Un préposé aux bénéficiaires de 67 ans a été arrêté et formellement accusé relativement à des agressions sexuelles qui auraient été commises entre autres dans une résidence pour personnes âgées de Victoriaville le week-end dernier.

Les événements se seraient produits dimanche dernier à Victoriaville et à St-Eulalie, municipalité où habite l'accusé. La procureure de la poursuite Me. Cynthia Cardinal confirme que des gestes auraient été posés aux deux endroits, sans toutefois donner plus de détails.

Léo Godin fait face à une accusation d'agression sexuelle contre une victime alléguée âgée de 79 ans. L'ex-employé de la résidence la Seigneurie Le Victorin, qui a été congédié à la suite de la dénonciation de la plaignante, a comparu mercredi au palais de justice de Victoriaville.

L'individu qui réside à St-Eulalie a été remis en liberté sous condition le temps des procédures judiciaires. Il lui est interdit d'entrer en contact avec la victime alléguée, de se trouver sur les lieux de la Résidence la Seigneurie Le Victorin. Il ne peut pas non plus occuper un emploi ou faire du bénévolat qui le placerait en relation avec des personnes âgées.

Selon nos informations, Léo Godin aurait envoyé sa candidature dans d'autres résidences pour personnes âgées entre le moment de son congédiement et son arrestation. Le Tribunal s'est assuré qu'il ne puisse occuper un tel emploi d'ici à ce qu'il soit jugé.

L'accusé doit revenir en cour le 27 février prochain.