Que sont devenus les anciens VJ de MusiquePlus?

La nouvelle websérie «Les années MusiquePlus» permettera de revivre l’esprit de la station, le temps d’une dizaine d’épisodes. Mais que sont devenus les VJs, qui ont représenté la dynamique chaîne pendant 33 ans? En voici quelques-uns.

Nabi-Alexandre Chartier

Le tout premier gagnant de «VJ Recherché», qui a travaillé pour la chaîne télé jusqu’en 2007 œuvre maintenant depuis un bon moment à Radio-Canada et participe aujourd’hui à plusieurs émissions d’ICI Première. Il anime l’émission Arrêt Culturel diffusée sur ICI RDI les samedis à 9h30 et 16h30.

Tatiana Polevoy

Idéatrice de la websérie à paraître dès le 5 novembre prochain, Tatiana Polevoy a fait ses débuts à MusiquePlus en 2009, après avoir remporté la troisième édition du concours «VJ Recherché». Une édition relevée, où compétitionnaient entre autres Frédéric Bastien Forrest, Geneviève Lefebvre Tardif, Karl Hardy qui évoluent encore dans les médias aujourd’hui.

Après un passage de 3 ans au sein de la station, elle a travaillé à l’animation, à la chronique et à la recherche de plusieurs émissions à la télé, à la radio et sur le web.

Stéphane «Gonzo» Gonzalez

Le conjoint de Tatiana Polevoy a rapidement transité vers les sports à sa sortie de la station. À la fin de son deuxième séjour dans le mythique établissement coin Ste-Catherine et Bleury, il rejoint TVA Sports, puis le 91,9 Sports, où il a passé 8 ans. Il anime depuis l’automne «La poche Bleue le Midi» sur les ondes de TVA Sports.

S01É59 - La Poche Bleue le Midi https://t.co/6Qkd4LKUjF — Stephane Gonzalez (@stephgonzz) December 1, 2022

Sabrina Cournoyer

Après avoir fait de la radio à Port-Cartier, Rimouski et Drummondville, celle qui est aujourd’hui chroniqueuse culturelle à «Salut Bonjour» a fait son entrée à MusiquePlus en 2012, en remportant un concours pour animer l’émission Déclic.

Un court passage à la gestion des réseaux sociaux pour «En direct de l’Univers» a suivi, puis elle a reçu un appel en 2015 pour remplacer à «Salut Bonjour Weekend» une autre VJ, Tatiana Polevoy, qui s’en allait en congé de maternité. «Ça faisait des années que j’envoyais mon démo et mon CV, sans jamais recevoir de retour. On m’a finalement contactée au moment où je m’y attendais le moins, pour un remplacement de congé de maternité. Quand on est dû, on est dû! Il faut faire confiance à la vie», a-t-elle raconté en 2017, en entrevue pour le magazine «7 Jours».

Isabelle Desjardins

Celle qui est arrivée à la station en 2002 se tenait plutôt loin des projecteurs jusqu’à l’été dernier, où elle a lancé un balado, «Le bla bla d’Isa», disponible sur toutes les plateformes d’écoutes.

L’animatrice de «Plus sur commande» est la conjointe de l’ancien joueur du Canadien David Desharnais. Elle l’a suivi jusqu’en Suisse, lui qui s’aligne avec le HC Fribourg-Gotteron pour la saison 2022-2023.

Réjean «Rej» Laplanche

Beaucoup se souviennent du gars avec une planche à roulettes dans la figure, et de la mythique émission «123 Punk». Réjean Claveau est demeuré une véritable référence dans ce style musical.

Après 16 ans à MusiquePlus, il a été pendant cinq ans aux commandes de l’émission Version originale (VO) à l’antenne d’ICI Radio-Canada Acadie, où il reçoit des artistes en entrevue et en performance. Il anime aujourd’hui l’émission du matin «Rej against le matin» à la station BLVD 102.1 FM.

Chéli Sauvé-Castonguay

Le nom de la franco-ontarienne restera toujours associé à MusiquePlus, elle qui a passé 12 ans au sein de la station.

Après un bref passage à «Ça commence bien», et à l’animation de la première édition québécoise de «Big Brother», elle est, depuis 2021, à la barre de l’émission du matin à Énergie 104,1 Gatineau-Ottawa, avec Phil Denis et Phil Brown.