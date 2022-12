Rapport annuel: Le Protecteur du citoyen constate des «manquements majeurs» dans les services publics

Le Protecteur du citoyen fait état de «manquements majeurs» au sein de certains services publics, en convenant que ceux-ci sont toujours affectés par la pandémie.

«Les services aux personnes qui ont un problème de santé mentale, une déficience ou des besoins font cruellement défaut. Ces services font pourtant l’objet de politiques qui en garantissent l’accès», peut-on lire dans le rapport annuel du Protecteur du citoyen.

Ce dernier constate également que la Direction générale des l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) «applique ses critères d’attribution d’aide financière de façon restrictive», privant ainsi des victimes d’un soutien essentiel.

Il déplore de plus que les places de répit pour les proches aidant de personnes handicapées se font de plus en plus rare «car elles sont souvent transformées en place d’hébergement régulier».

Pandémie

Dans son rapport, le Protecteur reconnait que la pandémie continue d’avoir des effets, en particulier sur le réseau de la santé et des services sociaux. Mais il estime que le «vaste chanter d’adaptation» déployé pour faire face à la COVID-19 doit servir de modèle pour améliorer les services publics à l’avenir.

«On l’a vu : lorsque la sécurité de tous et toutes est menacée par un virus imprévu et que des moyens doivent être déployés dans l’immédiat, les énergies et les ressources sont mobilisées. J’en appelle à cette agilité pour reformuler et enrichir l’offre de services de manière permanente», a déclaré le Protecteur du citoyen, Marc-André Dowd.

Ainsi, si M. Dowd salue l’utilisation des technologies numériques qui ont permis aux services publics d’interagir avec la population de façon virtuelle, il remarque toutefois que «l’emploi du Web demeure à peu près inaccessible» pour de nombreux citoyens, en raison de leur âge, ou de leur condition socio-économique, par exemple.

«Au-delà des transformations techniques, l’Administration doit placer l’humain au cœur de ses actions et de ses décisions», a-t-il affirmé.

Milieu carcéral

En outre, M. Dowd fait état que la pénurie de main d’œuvre a radicalement bouleversé le cadre de vie habituel des personnes incarcérées.

«Je reconnais bien sûr les défis considérables posés par la COVID-19 aux décideurs en milieu carcéral. Mais cela ne saurait justifier les abus révélés par nos enquêtes comme le recours excessif à la mise en confinement, l’annulation des sorties dans la cour extérieure et les retards répétés dans la remise des effets personnels comme de simples vêtements de rechange», a-t-il dit.

Il demande en outre la construction d’un nouveau centre de détention pour femme, en raison de la vétusté du centre Leclerc de Laval.

Plus de détails à venir...