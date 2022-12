«Salvatore: Shoemaker of Dreams»: C’est le pied!

Avec ce documentaire fascinant, Luca Guadagnino nous fait pénétrer dans la vie et l’univers créatif de Salvatore Ferragamo, styliste de chaussures de luxe.

Disons-le tout de suite, Luca Guadagnino nous a habitué à un style de réalisation qu’il délaisse ici pour offrir un long métrage conventionnel. Mais nul besoin d’artifices, la vie de Salvatore Ferragamo est suffisamment extraordinaire pour n’avoir besoin d’aucun embellissement, fût-il visuel.

Car celui qui inspira Dior, Manolo Blahnik, Christian Louboutin et dont Martin Scorsese parle avec affection, voire admiration, est né dans une famille italienne pauvre. Apprenti d’un bottier à 10 ans et donc promis à un destin quelconque, il décide néanmoins de voguer vers l’Amérique des immigrants d’Ellis Island alors qu’il n’a que 17 ans. Plutôt que de s’installer avec Boston avec son frère, employé dans une usine de fabrication de chaussures, il part vers l’Ouest et s’arrête à Santa Barbara.

Dans la petite ville, il tombe sur les tout premiers studios de cinéma, Flying A Studios, et il commence à créer des souliers pour les acteurs, se taillant au passage une réputation enviable de sérieux, de connaissance de son métier et d’inventivité. Puis il retourne sur les bancs de l’école, en anatomie, afin de parfaire ses connaissances du corps humain, des jambes et des pieds. Car, pour concevoir la chaussure parfaite, il lui faut maîtriser tous les aspects.

Sa clientèle grandit à un rythme époustouflant et il devient l’ami des Douglas Fairbanks, Lilian Gish et toutes les grandes stars de l’époque. Après son retour en Italie, à Florence, il continue de courtiser Hollywood et une nouvelle génération de vedettes - et de studios - font appel à ses services. La marque Ferragamo s’impose, devenant également synonyme de magnificence et de luxe à l'italienne.

Tissant habilement les liens entre cinéma et mode, entre cinéma et luxe, entre luxe et mode, Luca Guadagnino mélange photos d’archives, extraits de films, interviews et témoignages afin de nous livrer le riche et fascinant portrait d’un homme qui a marqué la mode à jamais.