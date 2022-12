Un grand du baseball s’éteint

Double récipiendaire du trophée Cy-Young, l’ancien lanceur Gaylord Perry est décédé à l’âge de 84 ans.

Sa mort a été confirmée jeudi matin en Caroline du Sud par le coroner du comté de Cherokee, Dennis Fowler.

Avec 314 victoires en 22 saisons de carrière dans le baseball majeur, le droitier a oeuvré pour huit équipes différentes. Intronisé au Temple de la renommée en 1991, il a participé à 777 matchs et a totalisé 3534 retraits sur des prises. Reconnu par sa personnalité flamboyante, il a d’ailleurs été accusé d’utiliser des substances illégales de tout genre tel que de la vaseline ou encore de la crème à cheveux pour améliorer le mouvement de ses tirs.

Vainqueur du Cy-Young en 1972 avec les Indians de Cleveland et en 1978 avec les Padres de San Diego, Perry a effectué ses débuts dans les majeures en 1962 avec les Giants de San Francisco et y a passé 10 saisons. Il a également pris part au match des étoiles à cinq reprises et a réalisé cinq campagnes de 20 victoires ou plus.