Voici 9 confidences d’Isabelle Boulay

Isabelle Boulay a récemment célébré ses 50 ans à l’Olympia de Paris. C’est dans ce spectacle anniversaire que la chanteuse va puiser pour créer sa prochaine tournée intitulée D’Amériques et de France (en clin d’œil à la chanson Le plus beau voyage de Claude Gauthier). Le Journal a longuement discuté avec l’artiste qui partira sur les routes du Québec et de la France en 2023. Voici 9 confidences de notre diva québécoise.

1) Sa tournée D’Amériques et de France en 2023

«C’est un spectacle auquel je pense depuis longtemps et qui est encore dans l’espace du rêve pour l’instant, explique Isabelle Boulay. J’y travaille longtemps d’avance, comme une broderie que l’on dépose et que l’on reprend pour y travailler.» L’interprète qualifie ce spectacle d’amalgame entre ses grandes influences : de la musique country-folk et des grandes chansons françaises. «Il y aura des chansons, mais aussi des histoires, c’est une vraie rencontre, avec un son un peu plus audacieux, des chansons françaises traitées à l’américaine, un peu plus rock et des pièces de mon répertoire.»

2) Son nouvel album prévu pour mars prochain

«Ce sera un album de reprises d’un chanteur français de haute voltige aujourd’hui disparu qui a beaucoup rêvé d’Amérique», explique l’ancienne coach à La Voix de façon mystérieuse. Elle promet un répertoire très américain, du country rock de grande facture et un projet très ambitieux d’une grande beauté, dont elle est particulièrement fière.

3) Ses 30 ans de carrière

«Je ne veux rien me refuser dans le plaisir de faire de la musique, dit la chanteuse. Ce qui est beau de faire ce métier depuis longtemps est que plus on avance, plus on retrouve ce côté plus incarné de la musique. Avant, j’étais beaucoup tournée vers les textes, mais maintenant, je veux que tout prenne son espace, la musique, la vibration. Les musiciens sont importants, j’aime quand tout le monde brille.»

4) Avoir 50 ans

«Pour moi, c’est un privilège d’avoir cet âge et de me sentir aussi jeune. Le fait d’avoir exercé ce métier m’a permis de garder mon regard jeune. C’est quand même complexe pour une femme publique de vieillir. J’ai envie de donner l’image de quelqu’un qui est comme tout le monde et qui vieillit, elle aussi, même si je me vois aussi vieillir à l’écran et devant le miroir de la loge. J’embrasse ce processus avec beaucoup de lucidité. Je suis beaucoup plus désinvolte et audacieuse qu’avant et je ne me refuse rien.»

5) La chanson française moins populaire chez les jeunes d’ici

«Il y a peut-être un travail des parents à faire, par exemple en allant voir des spectacles de musique francophone avec leurs jeunes, croit-elle. C’est peut-être là où les réseaux sociaux peuvent devenir importants, tout comme l’idée de conférences et de spectacles dans les écoles. Il faut que ça passe par le médium de l’éducation. Notre chanson au Québec est l’une de nos plus grandes richesses, il faut qu’on en tombe amoureux!»

6) 15 albums et 5 millions de disques vendus

«Je me retourne quelquefois pour voir le chemin parcouru et, ce dont je suis la plus fière, ce sont des liens tissés avec les gens, les auteurs et les compositeurs, explique l’artiste. C’est précieux pour moi d’être encore là, je pousse encore le rideau avant un spectacle pour regarder les gens dans la salle et me trouver chanceuse. Même si je suis là depuis longtemps, mon regard sur mon métier est toujours neuf. Il faut le faire de manière noble, tout le temps.»

7) Les amours à distance

«Cela va très bien, visiblement, dit en riant la chanteuse qui en couple avec l’avocat et homme politique français Éric Dupond-Moretti. Je ne serai jamais dans une manière de vie conventionnelle, même si je suis attachée aux choses essentielles, à mon foyer. Quand mon amoureux vient chez moi, il peut se reposer de sa propre vie, comme tout le monde d’ailleurs. Je vais toujours être une amoureuse à distance, cela fait partie de nos métiers, lui fait de la politique. J’ai appris de vivre avec cela. Les métiers publics viennent avec un partage.»

8) La nouvelle mouture de Starmania présentée en France

«La scénographie, les costumes et les éclairages sont magistraux, lance-t-elle. L’interprète de Stella Spotlight est l’une des plus belles voix que j’ai entendues dans ma vie. Marie-Jeanne – mon personnage quand j’étais jeune – est jouée par un garçon qui a une voix qui m’a beaucoup charmé. C’est une très belle version qui se rapproche de la première dans l’intention, avec les moyens d’aujourd’hui. Cela m’a rappelé certains des plus beaux souvenirs de ma carrière!»

9 Écrire ses propres chansons un jour

«Écrire pour moi est l’une des choses qui demandent le plus de temps. J’aime me lover dans des chansons que les autres ont écrites pour moi. Je n’ai pas le recul. Je ne l’exclus pas, mais seulement si un jour j’estime que je dois le faire.»