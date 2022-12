Will Smith en famille sur le tapis rouge du film Emancipation

Huit mois après avoir giflé Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, Will Smith a effectué sa première sortie publique en famille mercredi soir, à Los Angeles, pour la première mondiale du film Emancipation, dont il joue le rôle principal. L’acteur de 54 ans a foulé le tapis rouge en compagnie de sa femme, Jada Pinkett Smith, et de ses trois enfants, Trey, Willow et Jaden.

Très discret depuis la controverse ses Oscars, Will Smith a fait un retour sous les projecteurs cette semaine pour assurer la promotion du drame historique Emancipation, qui débarque sur la plateforme Apple TV+ le 9 décembre prochain. Dans les entrevues qu’il a accordées au cours des derniers jours dans les médias américains, l’acteur ne s’est pas défilé quand il a été questionné sur la polémique des Oscars, insistant notamment sur le fait qu’il comprendrait si les gens décidaient qu’ils ne sentaient pas encore prêts à aller voir un de ses films. Il a aussi dit souhaiter que l’équipe d’Emancipation ne soit pas pénalisée par son comportement aux Oscars.

AFP

Rappelons que Will Smith a créé une onde de choc à Hollywood en mars dernier en montant sur la scène des Oscars pour gifler l’humoriste Chris Rock après que celui-ci eut fait une blague sur sa femme, Jada Pinkett Smith. Dans les jours suivant la controverse, Smith a présenté ses excuses et a été banni de la cérémonie des Oscars pour une période de 10 ans.