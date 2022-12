YouTube dévoile les meilleures vidéos de l’année selon les Québécois et les Canadiens

Le palmarès des vidéos les plus populaires sur YouTube fait un retour cette année sur les vidéos, les clips musicaux et les créateurs québécois et canadiens qui ont marqué 2022.

Toujours en quête de trucs et astuces sur divers sujets, les Québécois semblent particulièrement intéressés à découvrir de nouvelles collations hors du commun. La chaîne 2 Filles ordinaires attire les plus curieux avec leur vidéo dans lesquelles elles goûtent à des aliments loufoques ! De son côté, Syndia Art nous fait découvrir l’artiste qui sommeille en nous.

Créateurs québécois

Au niveau musical, Hubert Lenoir se place au premier rang des artistes à découvrir avec son nouvel album Musique Directe qui ravit le cœur de ses fans. Le groupe Les Louanges continue de gagner en popularité année après année notamment avec son succès Pitou, qui a accumulé plus de 500 000 vues. Le Québec possède une scène musicale incroyable qui se démarque avec ses artistes uniques.

Les artistes du Québec à surveiller sur YouTube

Rymz

Au pays

Les comédiens ont dominé la liste des meilleurs créateurs au Canada cette année, tandis qu'un certain nombre d'étoiles montantes ont émergé pour divertir et inspirer les Canadiens. Luke Davidson et Kallmekris ont ouvert la voie avec leurs vidéos de comédie, prouvant que la prochaine génération d'humoristes vient du nord de la frontière.

Les créateurs canadiens les plus populaires

Créateurs canadiens les plus prometteurs

Les vidéos les plus à la mode au Canada

Les Shorts les plus populaires

