RICHARD, Marc Aurèle



C'est avec le coeur lourd que la famille de Marc Aurèle Richard, fils aîné de feu Hélène Richard (Legault) et feu Omer Richard, annonce son décès survenu le 28 novembre 2022 à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Gladys Johnstone, ses enfants Katherine et Ronald Morin, ses petits-enfants Chloe, Sébastien et Alexandre et son arrière-petite-fille Rayne, ses soeurs Marie-Andrée, Rejane, Jocelyne, Claire et son frère Claude, leurs partenaires respectifs et enfants.