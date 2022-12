DI CROCE, Nicole



À Montréal, le 23 novembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Nicole Di Croce, épouse de feu Gérald Jacques et conjointe de feu Réal Armstrong.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Chantal Martel) et Manon, ses petits-enfants Magalie, Laurence, Marc-Antoine et Benjamin, ses soeurs Dolorès, Linda (Christophe) et feu Johanne, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 4 décembre 2022, de 13h à 18h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole, à 18h, en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société SLA du Québec.