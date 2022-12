7 à 8 ans demandés pour Thierry Pellerin, un ex-gymnaste déchu

Le gymnaste déchu Thierry Pellerin devrait passer de sept à huit ans derrière les barreaux pour avoir leurré et incité des adolescents à des actes sexuels a plaidé la couronne aux observations sur la peine de l’ex-athlète vendredi. Une position bien loin de celle de la défense, qui réclame une peine maximale de deux ans.

La procureure Geneviève Corriveau souligne que cette peine allant jusqu’à huit ans s’alignerait sur les conséquences qu’on subit les jeunes garçons victimes du gymnaste.

«Méfiance, trahison, déception, difficulté à créer des liens de confiance. Ça a quand même des répercussions importantes sur ces jeunes-là», a indiqué la procureure au Journal pour justifier sa suggestion.

Certaines victimes avaient produit des déclarations écrites que la procureure a lues au juge Alain Morand vendredi. L’un des jeunes hommes a notamment raconté «être beaucoup plus méfiant».

«Je garde une distance pour ne pas développer un lien en profondeur. Je me méfie surtout des coachs à la gymnastique pour ne pas que le même événement se produise, car je sais maintenant que les adultes peuvent avoir de mauvaises intentions», témoigne le jeune homme.

Autosaboter sa carrière

En défense, Me Mathieu Giroux a plaidé au juge Morand qu’une peine de 18 à 24 mois de détention serait suffisante dans le contexte où son client a rapidement plaidé coupable et a «immédiatement fait face à la musique» en s’engageant dans un processus thérapeutique. Processus qui porte ses fruits insiste l’avocat.

Tentant une piste pouvant expliquer la commission des crimes, Me Giroux a indiqué que, contrairement aux prétentions de la Couronne qui estime que les intentions de son client n’étaient que sexuelles, plusieurs facteurs auraient mené l’athlète à faire ces gestes. Notamment une certaine volonté de saboter la prolifique carrière de gymnaste qui ne le rendait plus heureux.

«C’est un ensemble de facteurs», a évoqué Me Giroux, avant d’ajouter en citant le rapport présentenciel que Pellerin avait songé à abandonner son sport.

«Il percevait qu’il ne pouvait s’arrêter en raison de son talent et des espoirs fondés en lui. [...] Nous n’excluons pas la possibilité qu’en transgressant les interdits, M. Pellerin ait pu tenter de s’extirper de cette vie dont il avait l’impression qu’elle ne lui appartenait plus», a soumis l’avocat.

Rappel des faits

Thierry Pellerin avait été arrêté en juillet 2020 après que les parents de deux garçons qu’il entraînait au Club Gymnamic eurent découvert des échanges de messages textes à caractère sexuel entre l’accusé et leurs fils, âgés de 11 et 12 ans. Les discussions portaient notamment sur la longueur de leur pénis respectif et des photos qui avaient été supprimées ont également pu être retrouvées dans les téléphones.

Pellerin se défendait de ces gestes en expliquant avoir voulu agir en «grand frère» avec les deux préadolescents, voulant leur «apprendre des trucs de la vie».

Au moment de son arrestation et de la saisie de son matériel informatique, les policiers ont retrouvé sur un disque dur des images à caractère sexuel de huit jeunes garçons de 6 à 12 ans. Sur ces vidéos classées dans son ordinateur dans un dossier nommé «Gym», on voyait des gros plans du pénis des jeunes garçons filmés alors qu’ils urinaient dans les toilettes du club de gymnastique où ils s’entraînaient. Les plus anciennes vidéos remontaient à 2015, soit cinq ans avant l’arrestation du gymnaste.

Thierry Pellerin avait plaidé coupable à l’ensemble des accusations de leurre, de production de pornographie juvénile et d’incitation à des contacts sexuels. Il reviendra devant le tribunal le 3 mars prochain pour recevoir sa peine.