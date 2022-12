Ai-je raison de m’inquiéter pour ma petite-fille?

À l’âge de 45 ans, notre fils unique a divorcé de sa première femme pour épouser une fille de 15 ans sa cadette. Ce fut un choc vu que j’adorais notre bru. On ne la fréquente plus parce que les choses se sont mal passées avec notre fils. Heureusement on a pu continuer à voir nos deux petits-fils, aujourd’hui adultes.

Cette deuxième conjointe est très différente de la première qui était une universitaire pour qui le savoir-vivre, la bonne tenue en public et les études importaient avant tout. Aussi délurée que la première était réservée, et bien qu’elle soit elle aussi une professionnelle, elle aime sortir, prendre un verre et s’habiller dernier cri. Je ne sais d’ailleurs pas comment mon fils a pu passer de l’une à l’autre, vu qu’elles se ressemblent si peu. Mon mari dit que notre fils est trop vite devenu un père de famille rangé à son premier mariage, et qu’il aurait sauté par-dessus sa jeunesse. J’aimerais d’ailleurs votre avis là-dessus.

J’en arrive à ma question. Mon fils et sa femme ont une petite-fille de quatre ans, et je trouve que sa mère est en train de lui donner des habitudes qui ne sont pas de son âge et qui risquent de faire d’elle une poupée de salon. Elle va magasiner avec elle, l’habille comme une carte de mode, et lui permet de se mettre du vernis sur les ongles. Je trouve ça exagéré. J’en ai parlé à mon fils qui ne voit rien de mal là-dedans et ne veut pas se mêler de ça pour ne pas nuire à la relation entre sa femme et sa fille. En plus que mon mari me dit de me mêler de mes affaires, je ne sais plus comment me faire entendre.

J’ai donc pensé vous écrire pour avoir un avis neutre sur le sujet. Ne trouvez-vous pas que ma belle-fille fait sauter trop vite les étapes à sa fille ? On dirait qu’elle la voit déjà comme une ado alors qu’elle n’a que quatre ans. Comme mes deux autres petits-enfants sont des garçons, qu’ils ont plus de 20 ans et que leur mère était très différente dans ses méthodes d’éducation, je ne peux pas faire de comparaison. Mais je crains pour l’équilibre de cette petite, même si en apparence elle a l’air heureuse et épanouie.

Grand-maman aimante

Pour répondre à votre première question, l’évaluation faite par votre mari disant que votre fils aurait sauté trop vite dans la vie d’adulte lors de son premier mariage et fasse un pas de recul avec une conjointe qui le ramène à des préoccupations plus propres à la jeunesse est fort probable selon moi.

Pour calmer votre angoisse à l’effet que votre petite-fille fasse des activités qui ne sont pas de son âge, je vous ramène au commentaire de Stéphanie Deslauriers, une psychoéducatrice et conférencière qui répondait en septembre dernier aux questions de la journalise Leila Malouf dans La Presse+ sur ce sujet : « Si la petite-fille n’a jamais dit qu’elle n’aimait pas faire ce que sa mère lui propose comme activité, il n’y a aucun mal à lui vernir les ongles ou l’emmener magasiner. Des filles coquettes qui aiment se mettre du vernis sur les ongles, il y en a des tonnes. Ce n’est ni malsain, ni hypersexualisant, ni inapproprié ou déplacé ».