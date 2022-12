Balado: Jean-Philippe Perras confie être resté avec Maripier Morin parce qu’il l’aime

Un an après le lancement du balado Grains d’espoir, Maripier Morin et Angelo Rubino recevront le comédien Jean-Philippe Perras à leur émission du 20 décembre prochain. Le conjoint de Maripier Morin – et père de sa fille Margot – s’ouvrira notamment sur sa relation avec l’animatrice qui avait dû mettre sa carrière en pause en juillet 2020 à la suite d’allégations d’inconduites sexuelles et de racisme.

«Pourquoi est-ce que tu es resté?», demande Angelo Rubino à Jean-Philippe Perras dans un extrait vidéo de cet épisode déposé cette semaine sur les réseaux sociaux.

«C’est la question à mille piastres ça!», lance Maripier Morin qui reprend la question au bond. C’est vrai que j’ai dit à l’épisode de Chiller chez Boulay (*dans l’épisode 74 du balado d’Étienne Boulay portant sur sa thérapie, les défis de son retour à la vie publique et son nouveau rôle de maman) qu’il aurait pu prendre son 4 pour cent et personne ne lui en aurait tenu rigueur.»

Lorsqu’Angelo Rubino lui repose la question, le comédien répond enfin : «Parce que je l’aime».

«Est-ce qu’à un moment donné, tu t’es dit : je pense que je vais m’éviter ça?», demande-t-elle à son amoureux. «Oui», répond le comédien à une Maripier Morin qui semble fort surprise.

Cet épisode, très attendu par le grand public, sera diffusé dès le 20 décembre à 19 h 30.

Des personnalités qui se sont confiées à Grains d’espoir

Depuis un an, Maripier Morin, Angelo Rubino et Jean-Claude Télémaque abordent divers sujets en lien avec la consommation dans ce balado baptisé Grains d’espoir. Des sacs de café sont entre autres vendus dans le but d’amasser des fonds pour lutter contre la dépendance, que ce soit l’alcool, le jeu, les drogues, le sexe, l’alimentation ou autres.

Plusieurs personnalités connues ont accepté de venir raconter leur histoire de dépendance et leur processus de cheminement et de guérison à leur micro au fil de la douzaine d’épisodes.

Le sportif Étienne Boulay a été le premier invité à l’émission. Il s’était ouvert sur ses rechutes et des défis venant avec le temps des Fêtes. La mannequin de renommée internationale Ève Salvail est venue parler du plaisir en rétablissement, l’autrice Éliane Gagnon de spiritualité, l’ex-commandant Piché de ses 20 ans de rétablissement et le Chef Danny St-Pierre d’une manière différente de se rétablir, et de paternité.

La comédienne France Castel s’est livrée sur son parcours de rétablissement avec toute l’honnêteté qu’on lui connaît. Le comédien Sylvain Marcel est aussi venu parler du vide intérieur qu’il a longtemps ressenti.