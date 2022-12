Désarmement nucléaire: Washington « déçu » du report par la Russie de la réunion New Start

Les États-Unis se sont déclarés vendredi « déçus » de la décision de Moscou de reporter sine die une réunion prévue avec Washington sur les inspections dans le cadre du traité New Start, un accord clé de désarmement nucléaire.

Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a dénoncé une décision russe prise « abruptement et unilatéralement » et assuré qu'il était « entièrement faux » de suggérer que les États-Unis puissent être à blâmer pour le report de cette rencontre initialement prévue le 29 novembre au Caire.

« Nous restons prêts à rencontrer la Russie au sein de l'organe de mise en place du traité New Start », a toutefois précisé Ned Price à des journalistes.

« Nous sommes engagés envers New Start en paroles et en actes, et nous exhortons la Russie à prouver » qu'elle l'est aussi, a-t-il dit.

Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé mardi l'« hostilité » et la « toxicité » de Washington pour justifier sa décision de reporter la réunion.

Le traité New Start est le dernier accord bilatéral du genre liant les deux principales puissances nucléaires mondiales.

Signé en 2010, il limite les arsenaux des deux pays à un maximum de 1550 ogives déployées de part et d'autre, soit une réduction de près de 30% par rapport à la limite précédente fixée en 2002.

La Russie a annoncé début août suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre du traité, en assurant agir en réponse aux entraves américaines aux inspections russes similaires aux États-Unis.