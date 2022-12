Don Mattingly apporte de l’expérience et de la crédibilité

Le légendaire joueur de premier but des Yankees de New York Don Mattingly a passé les 12 dernières années en tant que gérant dans la Ligue nationale.

Entre 2011 et 2015, il a permis aux Dodgers de Los Angeles de décrocher trois titres de section d’affilée avant d’aller diriger les Marlins de Miami au cours des sept dernières saisons. À la suite de la campagne abrégée à cause de la COVID-19 en 2020 et après avoir guidé l’équipe à petit budget vers une participation aux éliminatoires, il a été nommé gérant de l’année dans la Nationale.

Cette semaine, Mattingly a été nommé au poste d’instructeur au banc chez les Blue Jays. En réalité, cela veut dire qu’il est l’homme de confiance du gérant John Schneider qui vient de signer un contrat de trois ans à Toronto.

L’avenir de Schneider

Le poste de Schneider est-il en danger ?

Non. C’est la fiche et le rendement de l’équipe qui détermineront l’avenir de Schneider et non pas l’arrivée de Mattingly. Le directeur général des Jays, Ross Atkins, croit que la venue de l’homme de 61 amènera un rôle plus élaboré que celui d’un interlocuteur limité au poste d’instructeur de banc.

L’entraîneur-chef Schneider et la direction des Jays étaient à la recherche d’un instructeur de banc qui aurait une description de tâches autre que celle d’un adjoint traditionnel. Ils voulaient une personne qui était polyvalente et crédible, qui deviendrait un confident pour Schneider.

Les Jays viennent de créer ce nouveau rôle, car ils désiraient que le candidat recherché puisse aussi donner un coup de main aux multiples autres facettes de l’équipe : comment se préparer avant et durant un match, mieux comprendre la situation pour un frappeur lorsqu’il se présente au bâton et améliorer son jeu en défensive.

J’ai joint hier le Québécois Charles Leblanc, qui a joué sous les ordres de Mattingly la saison passée, lors de son rappel avec les Marlins. Il m’a décrit Mattingly comme un gérant positif qui trouvait toujours des points pour améliorer la formation et la performance des joueurs. Lors des entraînements, Mattingly prenait le temps de lui enseigner les rudiments en défensive au premier but et il était toujours disponible pour les athlètes.

Parfait pour Guerrero fils

En tant que joueur, Mattingly a remporté le titre de champion frappeur de la Ligue américaine et celui de l’athlète par excellence dans l’Américaine. Il a maintenant la chance de combiner sa gamme de compétences acquises au cours d’une carrière de 40 ans et de les mettre à profit.

L’ancien joueur de premier but sera un mentor exceptionnel pour Vladimir Guerrero fils afin qu’il devienne un meilleur joueur en défensive et qu’il améliore sa préparation mentale entre chaque présence au bâton.

Bo Bichette pourra aussi profiter des précieux conseils de Mattingly.

Expérience et crédibilité sont des mots très utilisés dans le sport professionnel, dans la vie et dans le monde de l’entrepreneuriat. Don Mattingly répond à tous ces critères.