Du soleil vendredi en attendant une autre tempête ce week-end

Des précipitations sont attendues cette fin de semaine dans l’ensemble du Québec tandis qu’un front froid devrait frapper l’ouest de la province ce samedi.

• À lire aussi: Accidents et sorties de routes par dizaines dans le Grand Montréal

La grande région de Montréal verra une alternance entre soleil et nuage vendredi avec un maximum de 3°C. Le ciel se couvrira dès la soirée, pour laisser place à un samedi pluvieux et intermittent.

Certaines régions, comme les Laurentides, Mont-Laurier et l’Abitibi, pourraient apercevoir quelques flocons.

Puis, un front froid accompagné de vents de 70 à 90 km/h visitera la grande région métropolitaine et ses environs en fin de journée, laissant derrière lui une neige intermittente et un maximum de -2°C pour dimanche.

Dans la Capitale-Nationale et dans le centre du Québec, la journée de vendredi sera principalement ensoleillée avec une alternance de soleil et de nuages à La Tuque et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le soleil devrait laisser place aux nuages en fin de soirée, préparant le terrain pour un samedi de neige mêlée de pluie à Québec. Environnement Canada annonce d’ailleurs un risque de pluie verglaçante en matinée avec un maximum de 5°C.

Un dégagement est prévu sur le radar dimanche avec de la neige intermittente à Drummondville, en Mauricie et à Québec.

Chibougamau sera principalement nuageux ce vendredi avec 30 % de probabilité d’averse. La pluie se changera en neige pour samedi et dimanche, avec un maximum de -12°C.