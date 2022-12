Environnement : les petits pas de la CAQ

La CAQ progresse en environnement.

Ce gouvernement, on le sait, a le sens de la formule qui fait image.

Dans son discours d’ouverture, le premier ministre nous en a servi une, bien à son image.

« Notre destination est claire. Ce qu’on veut, c’est un Québec qui est plus prospère, plus vert et plus fier. »

Que l’environnement devienne une des trois priorités de ce gouvernement est une évolution souhaitable et notable. Surtout quand on sait d’où la CAQ part, on peut être surpris de son chemin parcouru.

Caquisme environnemental

Durant son premier mandat, les caquistes avaient souvent l’air de chevreuils égarés devant des phares lorsque les enjeux environnementaux arrivaient sur leur route.

On y allait de formules creuses ou carrément de déclarations contre-productives. L’économie verte faisait foi de tout. L’auto électrique était la solution. Le troisième lien contrait l’étalement urbain, cette mode, pour reprendre les mots de François Bonnardel.

Ce long discours d’ouverture du PM Legault était donc une façon de placer l’environnement au centre des priorités caquistes.

On peut y voir des paroles de vendeurs de chars. Peut-être.

Néanmoins, j’ai l’impression qu’on commence à comprendre l’ampleur de la tâche. Qu’on articule une vision un peu plus claire.

En bon comptable, des chiffres et des graphiques parcourent la tête du PM. Il y voit une façon d’enrichir le Québec en liant économie et environnement. Un discours enthousiaste, qui ressemble à celui de Justin Trudeau, à la fois vrai et largement insuffisant.

Des absurdités demeurent dans ce gouvernement. Ne cherchez pas trop loin : le chandail du troisième lien sera bientôt retiré à l’amphithéâtre des absurdités. Et des angles morts, aussi, notamment dans les transports où on nous offre une fuite en avant écologique et économique.

Ce sont des petits pas rentables qu’on nous propose. On peut certainement dire que ces petits pas sont insuffisants. Qu’on continue à se mentir. C’est vrai, néanmoins, c’est mieux qu’avant.

On n’avance pas assez vite, on trotte confortablement quand il faut courir, mais au moins, on avance.