États-Unis–Mexique: la frontière de toutes les controverses

On va bientôt recommencer à se bousculer à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans une vingtaine de jours, le dernier rempart contre une possible marée d’immigrants va tomber. Certains crient déjà au meurtre.

Le 20 décembre, une politique migratoire adoptée au début de la pandémie prendra fin. Cette mesure – le titre 42 – permettait aux Américains de renvoyer du côté mexicain les migrants interpellés à la frontière des deux pays, peu importe leur origine.

On le faisait prétendument pour des raisons de santé publique, pour empêcher la propagation de la COVID-19 en provenance du Mexique et d'ailleurs.

La mesure a été utilisée près de 2,5 millions de fois depuis mars 2020, donc en moins de trois ans ; 2,5 millions de renvois au Mexique... que l’on soit mexicain ou pas. Débrouillez-vous de l'autre bord!

Une politique dénoncée

Dès le départ, la politique a été dénoncée par les défenseurs des droits des migrants, ce qui a laissé froid Donald Trump, mais a mis Joe Biden dans l'embarras. En campagne électorale, le futur président démocrate s’évertuait à décrier les décisions prises par l’administration Trump en matière d’immigration.

Une fois au pouvoir, Joe Biden, dont des décisions de cour l’ont empêché d’agir, a su apprécier ce répit involontaire, la crise aux frontières ne lui siphonnant pas des moyens et une énergie qu’il a pu consacrer à d’autres priorités. Tout cela tire à sa fin.

Une fois le titre 42 abrogé, son propre ministère à la Sécurité intérieure estime qu'entre 9000 et 14 000 migrants chercheront chaque jour à franchir la frontière américaine, soit plus du double du nombre actuel.

Une étincelle politique

L’enjeu – l’immigration légale ou illégale – suscite les passions, et les républicains, en manque d’inspiration pour leur électorat, reluquent la fin du titre 42 avec malice. La popularité du gouverneur du Texas, Greg Abbott, n’a pas faibli depuis qu’il nolise des autobus qu'il remplit de migrants et envoie vers les grandes villes démocrates – Los Angeles, San Francisco, Washington, New York et Philadelphie, la semaine dernière encore.

Comptez sur lui à compter de la fin-décembre : avec plus de migrants, ce sera plus d’autobus qui rouleront vers ces villes refuges, là où la police de l'immigration est impuissante contre les sans-papiers. Son argument est simple : vous les aimez tant les migrants, prenez-les chez vous!

Abbott réussit ainsi à accabler les budgets des grandes villes pour les nouveaux arrivants, il contribue à aggraver les crises du logement et à accentuer des tensions sociales, si je ne me fie qu’à la réalité dans la capitale américaine.

Puis, en janvier, avec les républicains aux commandes à la Chambre des représentants, le moindre trouble aux frontières sera traité comme un immense chaos, une crise majeure que l’administration Biden sera accusée de ne pas savoir gérer.

Saupoudrez tout cela d’un peu d'insécurité et de beaucoup de mauvaise foi, et nous en aurons pour des mois à entendre parler du «péril migratoire»... le temps qu’une nouvelle campagne à la présidence se joue sur cet enjeu.

Principaux pays d’origine des migrants à la frontière États-Unis/Mexique (et la différence par rapport à 2021)

Mexicains : 808 339 (+23 %)

: 808 339 (+23 %) Guatémaltèques : 231 565 (-18 %)

: 231 565 (-18 %) Cubains : 220 908 (+471 %)

: 220 908 (+471 %) Honduriens : 213 023 (-33 %)

: 213 023 (-33 %) Vénézuéliens : 187 716 (+286 %)

Quelques autres...

Haïtiens : 53 910

: 53 910 Ukrainiens : 25 364

: 25 364 Russes : 21 763

: 21 763 Chinois : 2 176

(Source : U.S. Customs and Border Protection via WOLA, 2022)