ICI TOU.TV ET APTN: un autre prix international pour la série «Pour toi Flora»

La touchante série «Pour toi Flora» a remporté un autre prix à l’étranger, celui de la meilleure minisérie lors des C21 International Drama Awards, jeudi, à Londres.

Cette distinction a été remise à l’autrice et réalisatrice Sonia Bonspille Boileau ainsi qu'au producteur Jason Brennan, de Nish Media.

«Nous sommes tellement honorés par ce prix, surtout provenant d’un jury composé des plus grands décideurs de contenu au monde. On ne s’y attendait pas du tout! Nous espérons que cette reconnaissance ouvrira la porte à d’autres marchés pour que cette histoire importante soit connue de tous. Nous partageons ce prix avec les survivants, ainsi que les comédiens et toute notre équipe si dévouée et généreuse», ont indiqué Mme Bonspille Boileau et M. Brennan, dans un communiqué.

Cet honneur s’ajoute à celui reçu en octobre dernier aux MIPCOM CANNES Diversify TV Awards, alors que «Pour toi Flora» avait obtenu le prix de la «Representation of Race and Ethnicity». De plus, la série présentée sur ICI Télé – elle est aussi disponible sur ICI TOU.TV et APTN – faisait partie de la sélection officielle du Festival de la fiction de La Rochelle, en France, le mois précédent.

Les six épisodes de «Pour toi Flora» racontent l’histoire de deux jeunes Anishinaabe (Algonquins) qui tentent aujourd’hui de faire la paix avec le douloureux passé dans les pensionnats autochtones, qui cherchaient à assimiler et à évangéliser les enfants des différentes communautés à travers le Québec. On les suit, du moment crève-cœur où, enfants, ils sont arrachés à leurs parents par les Oblats dans les années 1960, jusque dans les traumas qui les hantent des décennies plus tard, décrit-on dans le synopsis. On rencontre aussi leurs propres enfants, dont certains sont hypothéqués par les traumas des parents.

«Pour toi Flora», dont le scénario de Mme Bonspille Boileau s’appuie sur des centaines de témoignages qu’elle a recueillis, met en vedette Dominique Pétin, Marco Collin, Virginie Fortin, Antoine Pilon, Samian, Eve Ringuette, André Robitaille, Théodore Pellerin, Jean-Carl Boucher, Sophie Desmarais, Jean L’Italien, Charles Bender, Jacqueline Michel, Iannicko N’Doua, Katia Rock, Charles Buckell Robertson, Chantal Baril et, pour la première fois à l’écran, Sara Rankin Kistabish, Russell Flamand, Jonah Bacon et Charlotte Pashagumeskum.