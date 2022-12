La SAAQ arrive au XXIe siècle

D’ici quelques jours, il se peut que vous ayez de la misère à vous brancher sur le site de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Une refonte complète de la plateforme est prévue pour janvier 2023, sans que l’on puisse toutefois donner davantage d’informations.

Évidemment, la mise en pause de cette plateforme vient énormément complexifier le travail des concessionnaires qui peuvent de leur côté immatriculer de nouveaux véhicules, comme des modèles d’occasion. Le consommateur ne pourra quant à lui remiser ou réimmatriculer un véhicule, et n’aura accès qu’à une parcelle de l’information actuellement disponible. La commande de plaque personnalisée sera également mise sur la glace.

Rien de trop grave, direz-vous. Or, les commerçants qui négocient plusieurs véhicules par jour ne le voient pas de cet œil. En effet, il est pour eux plus qu’avantageux de pouvoir immatriculer et transférer des véhicules d’échange à leur nom, ce qu’il sera impossible de faire pour quelques semaines, peut-être même plus. On devra ainsi embourber les bureaux de la SAAQ et de ses mandataires pour d’innombrables transactions, alors que cela n’aurait pris que quelques minutes en concession.

Plusieurs améliorations

Une fois le site mis à jour, la SAAQ nous assure toutefois que la plateforme SAAQclic offrira beaucoup plus de possibilités. Un site qui sera accessible 24 heures sur 24, sans limitation de transactions. Les particuliers seront d’abord invités à se créer un compte en ligne, donnant accès à un dossier complet. Par exemple, le statut du permis de conduire, les montants dus ou à recevoir et l’immatriculation des véhicules. En plus de pouvoir réimprimer des certificats d’immatriculation perdus, le système permettra notamment d’effectuer des transactions entre particuliers sans devoir se déplacer à la SAAQ. Plusieurs autres transactions du genre pourront être faites en ligne, diminuant par conséquent l’achalandage chez les mandataires et bureaux officiels.

Vous possédez une flotte de véhicules commerciaux? La SAAQ vous dédiera une plateforme web spécialement conçue pour ce type de gestion. Pareillement pour les centres de vérification mécanique et pour les commerçants automobiles, pour qui la tâche sera grandement facilitée. Cependant, sachez que les marchands automobiles, quels qu’ils soient, ne pourront plus installer de plaques d’immatriculation sur les nouveaux véhicules, comme c’est actuellement le cas. Même chose pour les mandataires et bureaux de la SAAQ qui, comme les concessionnaires, remettront dès lors à l’automobiliste une immatriculation temporaire, distincte d’un transit (le petit papier jaune), laquelle comportera le même numéro que la plaque physique qui sera envoyée par la poste.

En d’autres mots, il n’y aura plus de gestion de plaques d’immatriculation aux différents points de service. Le consommateur se verra donc remettre un papier à coller sur la lunette, le temps que la plaque arrive par la poste. Considérant la fiabilité et la vitesse inégale à laquelle Postes Canada livre ses colis, il y a évidemment de quoi être inquiet... À cela, la SAAQ répond que le consommateur aura toujours la possibilité de réimprimer une immatriculation temporaire via le site web, si la plaque physique tarde à arriver.

Il faut donc s’attendre à une période d’ajustements suite à ces changements, lesquels devraient être bénéfiques à long terme. Un système qui, souvent, évitera aux particuliers de se déplacer, mais qui pourrait momentanément faire rager l’industrie automobile, réfractaire aux changements. La bonne nouvelle, c’est que l’on nous assure que la refonte complète de ce site et les nouveaux services offerts en ligne n’engendreront aucuns frais supplémentaires.

Les plaques personnalisées

En terminant, un mot sur la plaque d’immatriculation personnalisée, toujours très populaire au Québec. Une plaque vendue à 250 $ et à laquelle la SAAQ ajoute des frais administratifs annuels de 37,25 $. En somme, après dix ans, une telle plaque vous aura coûté 622,50 $.

Or, saviez-vous que même si la plaque personnalisée est inactive, la SAAQ continue de vous facturer annuellement les 37,25 $? Des frais que vous pourriez donc payer pour le reste de vos jours, même si vous n’êtes plus détenteur d’un permis... La seule façon de s’en sortir, c’est de rapporter la plaque à la SAAQ, qui détruira le bien pour lequel, rappelons-le, vous avez initialement déboursé 250 $. À mon avis, c’est une véritable arnaque qui n’a évidemment pas lieu d’être dans les autres provinces ou États américains où ce type de service est proposé.