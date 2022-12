Le Grand Banquet de l’extraordinaire amasse 1,3 M$

La deuxième édition du Grand Banquet de l’extraordinaire de la Fondation du CHUM, sous la présidence d’honneur de Kheng Ly, fondateur, président et directeur général du Groupe Brivia, a permis d’amasser l’importante somme de 1,3 M$ pour le CHUM.

Photos Agence QMI, Mario Beauregard et fournie par l’UQAM

Parmi les plus de 450 convives, il y avait Claude Meunier, porte-parole de la Fondation du CHUM, Virginie Coossa, Fabrice Brunet, PDG du CHUM, Kinh Bang, Kheng Ly, président d’honneur du Grand Banquet de l’extraordinaire, Pascale Bouchard, PDG de la Fondation du CHUM, Pascale Bourbeau, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et Marc M. Tremblay, président du CA de la Fondation.

Les fonds recueillis seront investis dans l’excellence et l’avenir du CHUM. Sur la photo : Claude Meunier, Pascale Bourbeau, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et le Dr Paul Perrotte.

Pascale Bouchard, PDG de la Fondation du CHUM, est entourée du Dr Salim Lahoud, de Claude Meunier et de Marc M. Tremblay.

L’UQAM et sa Fondation ont dépassé l’objectif de « 100 millions dollars pour 100 millions d’idées ». Philippe Rainville est en compagnie de la rectrice de l’UQAM, Magda Fusaro, Jean-Marc Eustache et Michelle Niceforo.

Lors du dévoilement du montant d’argent recueilli, il y avait Jean Bélanger, Line Laplante et le donateur André d’Orsonnens, PDG de Druide informatique.

Près de 119 millions de dollars, soit environ 19 millions de dollars de plus que l’objectif, ont été amassés. La doyenne de la Faculté des arts, Joanne Lalonde, est en compagnie du donateur individuel le plus généreux de l’histoire de l’Université (1,8 million $), Paul D. Leblanc, et de la professeure Christina Contandriopoulos.

La campagne Mondou Mondon a amassé 500 000 $ au profit de Mira. Marie-France Dumont, VP chez Mondou, est en compagnie de la Dre Paule Jacques, de Mira, de Marie-Josée Legault, Marie-France Legault, Nicolas St-Pierre, DG de Mira, Marc-Antoine Legault et Pierre Leblanc, chef de la direction Mondou.