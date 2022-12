Les Petites Tounes de retour avec un huitième album en carrière

Groupe festif dédié aux tout-petits depuis près de 30 ans, Les Petites Tounes vient de lancer un huitième album en carrière, Faut toujours faire comme les grands. Le Journal s’est entretenu avec le musicien Claude Samson sur la création de l’album, la collaboration d’Émile Bilodeau, les rêves d’Europe et l’avenir des Petites Tounes.

Peut-on dire que votre nouvel album en est un de pandémie ?

« Effectivement ! On a pu travailler durant la pandémie, mais il nous manquait un peu d’inspiration. Notre gérant a eu l’idée de nous “enfermer” chez Martin, le batteur. C’était pendant le confinement et pendant le couvre-feu. On a décidé de faire trois dodos et quatre jours là-bas. On a juste travaillé, sans être dérangés par rien d’autre. On visait de faire quatre ou cinq pièces originales, à partir de rien. On en a fait 11 !

« Tout de suite après ces quatre jours, on est allé chez le bassiste Éric, qui habite à Sainte-Anne-des-Lacs. On a fait encore un isolement de cinq dodos et six jours. On a fait des prises de son quasiment live. C’est juste la voix qu’on a ajoutée par la suite. Il y a un côté live dans cet album-là qu’on ne retrouvait pas dans les autres.

« L’album a été pandémique à cause de ça. Mais ce n’est pas inspiré par la pandémie, au contraire. On a essayé d’éviter le sujet le plus possible. »

Émile Bilodeau participe à la chanson Jeannot Chicoine. De quelle façon est-il arrivé sur le projet ?

« Au début, quand on parlait de l’album, on se disait qu’il fallait peut-être faire quelque chose de spécial pour le 25e anniversaire [du groupe]. On avait eu l’idée de faire quelques chansons avec des invités. Émile faisait partie de ces personnes qu’on avait invitées. Il est devenu le personnage de Jeannot Chicoine, un petit garçon qui dit à tout le monde qu’il court le plus vite au monde, mais aujourd’hui, ça ne lui tente pas ! Ce personnage lui collait à la peau. »

Le public cible des Petites Tounes est les enfants de trois à huit ans. Faites-vous aussi des clins d’œil aux adultes dans les chansons ?

« Tout le temps ! [rires] Il y a un deuxième degré dans certaines chansons. On fait plus des clins d’œil musicaux que dans les paroles. Parfois, on va avoir un “riff” de guitare à la AC/DC. On tient à avoir du plaisir à faire ça. »

Qu’est-ce qui fait que Les Petites Tounes existe depuis près de 30 ans ?

« La persévérance, c’est clair. On se renouvelle. On essaie de ne pas se répéter. Carlos et moi, on a travaillé en CPE longtemps. C’est là d’ailleurs que le projet a pris forme. Éric a travaillé avec des enfants aussi. Et Martin travaille encore en service de garde. On va chercher l’inspiration où elle est. »

Le groupe semble avoir plusieurs auditeurs en Europe, si l’on regarde votre compte Spotify. À quand remonte votre dernier passage là-bas ?

« On y est allés en 2005, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps ! C’est compliqué un peu. On n’a pas nécessairement le même budget que Les Cowboys Fringants. [rires] On aimerait ça y retourner parce que la dernière fois, c’était dans le cadre d’un festival de blues, à Mantes-la-Jolie. Et ça avait vraiment marché. Les gens nous appelaient “Les Petites Tunes”, ça faisait plus américain. »

Quel est le futur des Petites Tounes ? Vous voyez-vous faire ça encore de nombreuses années ?

« On y va un album à la fois, maintenant. On essaie de rester en santé, mais on ne sait jamais. On vieillit quand même. Je suis dans la soixantaine. Les autres gars sont dans la cinquantaine. Ça va peut-être dépendre de la réaction des gens face à cet album-là. Ça me tient en vie, ça me tient en forme. »